ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Sivas'ta bazı sivil toplum kuruluşları, ABD'nin, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına yönelik açıklamalarını kınadı.

Niğde'de Nur Cami ve Külliyesi önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail ve ABD aleyhinde slogan attı. Burada grup adına açıklamada bulunan AGD Kırıkkale Şube Başkanı Yusuf Bayraktar, ABD ve İsrail'in kanlı ortaklığının ve işgal planlarının devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacakları ve büyükelçiliği taşıyacaklarına dair açıklama yaptığını hatırlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Kudüs'le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD'yi ve İsrail'i hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. ABD, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Libya'ya İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katildir. Elindeki kirli propaganda gücü ile İslam'ı ve Müslümanları terörle özdeşleştirmeye çalışan ABD'nin gerçekte kendisi tüm dünyadaki terör olaylarının müsebbibidir. Bir yerde masum sivillerin hedef alındığı saldırılar varsa tetiği çeken hangi örgüt olursa olsun, arkasındaki azmettiriciler ABD ve İsrail'dir. Kudüs, Müslümanlarındır ve ebediyen Müslümanların kalacaktır. Bu coğrafyada barışın iki şartı vardır. Birincisi ABD mutlaka evine dönecektir. İkincisi de İsrail mutlaka işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacaktır. Roma ve Bizans'ın akıbeti ne olduysa ABD ve İsrail'in akıbeti de o olacaktır."

- Niğde

Niğde’de Dışarı Cami önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı, "Miracımızın başladığı yere fetih nasip eyle Allah'ım", "Hilal geldi, Siyon yıldızı zail oldu" yazılı döviz ve pankartlar ile Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Burak Yaşar, her geçen gün, İslam coğrafyasının kan gölüne çevrildiğini söyledi.

Siyonist emeller doğrultusunda Kudüs’ün başkent edilme cüretinde bulunulduğunu belirten Yaşar, "İslamın ilk kıblesinde dahi ezanın yasaklanması, son olarak da Kudüs'ün işgalci siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyoruz. Alemi İslamı reel politik kaygılardan arınarak, Amerika'dan, İsrail'den değil, Allah'tan korkmaya ve ona teslim olmaya çağırıyoruz. Artık ümmetin prangalardan kurtulması ile Filistin’in özgürlüğüne kavuşması aynı çizgiye gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendisine yüklenen misyonu ifa edeceğini dile getiren Yaşar, "Türkiye, okyanus ötesinden iftira, tiyatral operasyonlar ve karalama kampanyaları ile engellenmek istense de din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir." dedi.

- Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda bir araya gelen Kırşehir Ahi Sivil Akıl Platformu'na üye sivil toplum kuruluşları başkanlarının da aralarında olduğu grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı Kırşehir Şube Başkanı Sergen Özdemir, Filistin ve Kudüs'ün, dar bir coğrafyada bulunan bir takım insanların meselesi olmadığını, tüm İslam aleminin namusu olduğunu belirtti.

Bir yandan gönül coğrafyasında ölümler yağdırılırken diğer yandan kutsallar çiğnenerek Müslümanların topraklarına el uzatıldığını ifade eden Özdemir, artık ümmetin prangalarından kurtulması gerektiğini vurguladı.

"Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Ya Allah, bismillah Allahüekber" şeklinde slogan atan grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

- Kayseri



Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan toplanan sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilciliği yöneticisi Salih Kalkan, her geçen gün İslam coğrafyasının küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu olduğunu belirten Kalkan, "Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs’ümüzü işgalci İsraillilerin siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunulmuştur.. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin, 1948 yılından beri yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. TV'lerde naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunu yapan işgalci güruhu şımarıklıkla nitelendirip şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz." diye konuştu.

İslamın ilk kıblesinde daha önce ezanın yasaklandığını hatırlatan Kalkan, şunları kaydetti:

"Son olarak da Kudüs'ün işgalci siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyoruz. Tüm dünya üzerindeki Müslüman topraklarının 3 asırdır zengin yer altı ve yer üstü kaynakları sömürülürken, kan akan coğrafyalarındaki tetiği sıkan elin aynı gücü arkasına aldığını çok iyi biliyoruz. Dünya güvenliğinin ve barışının teminatı olarak kendisini gören ve aynı zamanda dünyanın en büyük silah üreticisi olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni, dünyadaki bütün bu düzensizliğin müsebbibi olarak görüyoruz."

Grup, açıklamanın ardından dua ederek dağıldı.

- Sivas

Sivas'ta 46 sivil toplum kuruluşu ABD'nin, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına yönelik açıklamalarını protesto etti.

STK üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları ile kent meydanında toplanarak, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıkla yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sivas İl Başkanı Erhak Çınar, İslam coğrafyasında ölümlerin yaşandığını ve kutsalların çiğnenip topraklara el uzatıldığını söyledi.

Saldırganlığın ve hukuksuzluğun boyutlarının arttığını vurgulayan Çınar, "Artık ümmetin prangalarından kurtulması ile Filistin'in özgürlüğüne kavuşması aynı çizgiye gelmiştir." dedi.