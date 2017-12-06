DİYARBAKIR (AA) - ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı, Diyarbakır, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Diyarbakır Şube Başkanı Abdurrahman Ergin, şube binasında düzenlenen basın toplantısında, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması planının hadsizlik ve hukuksuzluk olduğunu söyledi. Planın ABD'yi de İsrail'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacağını aktaran Ergin, şöyle devam etti:

"ABD, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Libya'ya İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katildir. Aynı ABD'nin siyonist işgalin ilk günlerinden beri terör şebekesi İsrail'i kanatları altına aldığını herkes görüyor. Elindeki kirli propaganda gücü ile İslam'ı ve Müslümanları terörle özdeşleştirmeye çalışan ABD'nin gerçekte kendisi tüm dünyadaki terör olaylarının müsebbibidir. Bir yerde masum sivillerin hedef alındığı saldırılar varsa tetiği çeken hangi örgüt olursa olsun, arkasındaki azmettiriciler ABD ve İsrail'dir."

Tüm İslam ülkelerinin, ABD ve İsrail ile bir şekilde ilişkide bulunan tüm hükümetlerin izledikleri politikaları gözden geçirmek zorunda kalacaklarını ifade eden Ergin, "Kudüs bizim onurumuzdur, iffetimizdir. Böyle hadsiz ve hukuksuz bir sürece kimse reel politik söylemiyle izahat getiremeyecektir." dedi.

- Elazığ

Elazığ'da öğretmenevi önünde AGD öncülüğünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını protesto etti. AGD Elazığ Şubesi Başkanı Recep Koca, ABD'nin bu girişiminin İsrail'in Filistin'i işgal planının bir parçası olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Her Müslüman'ın Kudüs'e olan bağlılığının ve sadakatinin, hükümetlerin ABD ve İsrail ile olan ilişkilerinden daha kuvvetli olduğunu herkes görecektir. Siyonizmin kuklası Trump ve politika yapıcıları bu küstahlıktan ve hadsizlikten mutlaka vazgeçmelidirler. Aksi takdirde en az çelik kadar sağlam ve sert bir öfkenin hedefi olacaklardır. Şimdi biz İslam ülkelerinden içi boş kınamalar ya da lanet okumalar değil, sahici yaptırımlar bekliyoruz. Kudüs'ü başkent olarak tanıyacağını ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını beyan eden Amerika'dır. O zaman yaptırımların da öfke selinin de ilk muhatabı Amerika olmalıdır. Biz Amerika'ya mecbur ya da mahkum değiliz."

- Şırnak

Şırnak'ta Yeni Mahalle Geylani Camisi'nin bahçesinde düzenlenen basın açıklamasına, aralarında Cihannüma, AGD, Milli Gençlik Vakfı (MGV), İnsani Yardım Vakfının (İHH) bulunduğu sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AGD İl Temsilcisi Emin Tatar, burada yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in kanlı işgal planlarının devam ettiğini vurgulayarak "Bu coğrafyada Amerikan bayrağı görmek istemiyoruz. Siyonist kukla Trump, kısa sürede nasıl bir yanlışın içinde olduğunun farkına varacaktır. Her Müslüman'ın Kudüs'e olan bağlılığının ve sadakatinin, hükümetlerin ABD ve İsrail ile olan ilişkilerinden daha kuvvetli olduğunu herkes görecektir. Siyonizmin kuklası Trump ve politika yapıcıları bu küstahlıktan ve hadsizlikten mutlaka vazgeçmelidirler." değerlendirmesini yaptı.

Açıklama sırasında "Oturmak beklemek yeter, ayağa kalk Kudüs İslam'ındır" yazılı pankart açıldı.

- Bingöl



Bingöl Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını protesto etmek amacıyla tekbirler ve sloganlar eşliğinde üniversite giriş kapısı önünde toplandı.

Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Furkan Kılıç, kutsallarının çiğnenerek topraklarına el uzatıldığını, ABD Başkanı'nın aracılığıyla Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ün işgalci İsraillilerin siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunduğunu ifade etti. Kılıç, şunları kaydetti:

"İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. İslam'ın ilk kıblesinde dahi Ezan-ı Muhammediye'nin yasaklanması, son olarak da Kudüs'ün işgalci siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyoruz."