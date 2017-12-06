ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına tepki

EDİRNE / TEKİRDAĞ / KIRKLARELİ (AA) - ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklereli'nde protesto edildi.

Edirne Genç Sivil Toplum Kurulu Platformu üyeleri öğle namazının ardından Eski Cami önünde bir araya geldi.

Platform adına açıklama yapan Hasan Tekin, İslam coğrafyasının her geçen gün küresel sömürünün kıskacında, "kan gölüne" çevrildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye, tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek. Okyanus ötesinden tiyatral operasyonlar ve karalama kampanyalarıyla engellenmek istense de din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir. Kendilerini dünyanın efendisi, dünyanın diğer kalanını da kölesi olarak gören, kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bencil, vahşi ve saldırgan medeniyetin mensuplarını insanlığa davet ediyoruz. New York'un bir gece aydınlanması için gönül coğrafyamızı ateşe atanlar; Kudüsümüz'ün bir anlık karanlığa bürünmesinin sonuçları çok ağır olacaktır. Tarih bize göstermiştir ki Theodor Herzl'ın rüyasıyla hareket edenler, bu çağın Selahaddinlerini, Abdülhamitlerini hesaba katmaksızın acı bir kabusa uyanacaklardır."

Filistin'in tüm İslam aleminin namusu olduğunu vurgulayan Tekin, tüm İslam coğrafyasının harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.





-Tekirdağ

Türkiye Gençlik Vakfı Tekirdağ Temsilciliği üyeleri de öğle namazının ardından Orta Cami avlusunda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Emrah Hekim, ABD'nin bu planını kınadıklarını ifade etti. Gruptakiler sık sık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Açıklamanın ardından gruptakiler dağıldı.





- Kırklareli



Kırklareli'nde ise Şevket Dingiloğlu parkında toplanan gruptakiler, "Mutlaka bir gün hesabı sorulacak", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Biz ümmeti Muhammed'iz beraberiz" yazılı dövizler taşıdı.

TÜGVA Kırklareli Yükseköğrenim Koordinatörü Gökmen Kaya, grup adına yaptığı açıklamada, sömürgeci ülkelerin küresel sömürge düzeni kurmak amacıyla dünyayı çıkmaz bir yola sürüklediğini söyledi.



Kaya, bir yandan İslam coğrafyasında ölümler yaşanırken diğer taraftan ise kutsalların çiğnenip İslam topraklarına el uzatıldığını kaydetti.



Hadsizliğin, hukuksuzluğun ve saldırganlığın gelindiği son noktayı nefretle kınadıklarını aktaran Kaya, ''Siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs'ümüzü işgalci İsrailli siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulundular. İslam'ın ilk kıblesinde dahi ezanın yasaklanması, son olarak da Kudüs'ün işgalci siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkiya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyoruz.'' ifadelerini kullandı.