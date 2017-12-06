ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına tepkiler

SİİRT (AA) - Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Olgun, "İsrail devletinin Filistinli Müslümanlarının kan ve gözyaşları üzerine bir İsrail medeniyeti kurmaları mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.

Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Olgun, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına tepki göstererek "Kudüs bize İsra Suresi'nin emanetidir ancak bu emanete bir kez daha siyonist İsrail'in alenen el uzattığı günlerdeyiz." ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün neredeyse bütün peygamberlerin yolunu düşürdüğü mübarek bir şehir olduğunu dile getiren Olgun, şöyle devam etti:

"Bu miras hakkı hem Hz. İbrahim ve oğlu İsmail üzerinden hem de İsra tecrübesini yaşayan Hz. Muhammed üzerinden Müslümanlar için meşruiyet kazanmıştır. Müslümanların Kudüs'ü ve etrafındaki mübarek topraklar olan Filistin'i terk etmesi, İsrail'in, kendilerine vadedildiğine inandıkları toprakları terk etmesinden daha kolay değildir. Kudüs merkezli Filistin toprakları kanla, şiddetle, acı ve gözyaşıyla İsrailleştirilmektedir ancak bir hakikatin altı çizilmelidir. Kudüs ve çevresinde Allah'ın dinin tebliğ etmiş olan peygamberlerin mesajları ile günümüz İsrail devletinin şiddet ve gaddarlık içeren politikaları birbirine zıttır. İsrail devletinin Filistinli Müslümanlarının kan ve gözyaşları üzerine bir İsrail medeniyeti kurmaları mümkün değildir."

- Siirt

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Filistin, Suriye, Mora, Cezayir, Doğu Türkistan, Etiyopya, Bosna Hersek ve Arakan'da yaşanan kıyımların göz önünde olmasına rağmen "terör" ve "İslam"ın aynı cümlede zikredilmesinin vahşi ve saldırgan bir medeniyetin kullandığı bir algı aracı olduğu belirtildi.

Sömürgeci ülkelerin ırkçı siyonizm ideası merkezinde ilkel, barbar ve bencilce daha fazla tüketim ve İslam düşmanlığı motivasyonları ile yeni bir küresel sömürge düzeni kurmak amacıyla dünyayı çıkmaz bir yola sürüklediği aktarılan açıklamada, "Türkiye, tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek okyanus ötesinden iftira, tiyatral operasyonlar ve karalama kampanyalarıyla engellenmek istense de din, dil ve ırk ayrımı göz etmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kendilerini dünyanın efendisi, dünyanın diğer kalanını da kölesi olarak görenlerin varlığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bencil, vahşi ve saldırgan medeniyetin mensuplarını insanlığa davet ediyoruz. New York'un bir gece aydınlanması için tüm gönül coğrafyamızı ateşe atanlar, Kudüs'ümüzün bir anlık karanlığa bürünmesinin sonuçları çok ağır olacaktır. Tarih bize göstermiştir ki Theodor Herzl'in rüyasıyla hareket edenler, bu çağın Selahattinlerini, Abdülhamidlerini hesaba katmazlarsa acı bir kabusa uyanacaklardır."