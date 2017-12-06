ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına tepkiler

ANTALYA/MUĞLA (AA) - Antalya ve Muğla'daki bazı sivil toplum örgütü üyeleri, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını protesto etti.



Antalya'da Muratpaşa ilçesi Kapalı Yol Havuz Başı'nda bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Antalya Şubesi üyeleri, ellerindeki döviz ve Filistin bayraklarıyla ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

AGD Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, yaptığı basın açıklamasında, ABD ve İsrail'in "kanlı ortaklığı" ve işgal planlarının devam ettiğini söyledi. Pişirici, "Kudüs'le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD'yi de İsrail'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır." dedi.

"Kadim bir İslam şehri ve Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak nitelendirmenin ABD'nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacağını" kaydeden Pişirici, "Kudüs bizim onurumuzdur, iffetimizdir. Kudüs, Müslümanlarındır ve ebediyen Müslümanların kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Grup, basın açıklamasından sonra dağıldı.

- Muğla

Muğla'da, Menteşe Kurşunlu Cami önünde toplanan bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri de İsrail ve ABD aleyhinde slogan attı.

Ellerinde İsrail ve ABD'yi kınayan dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Muğla İl Başkanı Cihad Pirci, İslam coğrafyasında ölümlerin yaşandığını ve kutsalların çiğnenip topraklara el uzatıldığını söyledi.

Her geçen gün İslam coğrafyasının küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrildiğini kaydeden Pirci, "Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs'ümüzü işgalci İsraillilerin siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunulmuştur. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin, 1948 yılından beri yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Televizyonlarda naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunu yapan işgalci güruhu şımarıklıkla nitelendirip şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz." diye konuştu.

Protestoya katılan AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.