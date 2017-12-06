ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'le ilgili yeni yaklaşımı sonrasında yaptığı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Tillerson, Trump'ın "Dışişleri Bakanlığına, Tel Aviv'deki büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim" sözlerinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Tillerson, açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması kararını bir an önce uygulamaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Başkan Trump'ın, Kudüs'ü başkent olarak kabul etmesi, İsrail Meclisi, Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın ofislerinin Kudüs'te olması gerçeğiyle örtüşmektedir." değerlendirmesinde bulunan Tillerson, şunları kaydetti:

"Başkan karar vermeden önce çok sayıda dost, partner ve müttefiklerimizle istişare ettik. Biz bunu takiben kalıcı bir barışın sağlanacağına inanıyoruz."

Trump, bugün, ABD'nin Kudüs'le ilgili yeni yaklaşımını açıklayarak, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir. Dışişleri Bakanlığına, Tel Aviv'deki büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim." ifadelerini kullanmıştı.

- Kudüs'teki yarım asırlık işgal



Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı. BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor.

İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.



ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu. Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.