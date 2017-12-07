ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki

RİZE (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararına ilişkin, "Bu konunun kabullenilmesi ve sineye çekilmesi mümkün değildir. Bunu ABD 'oldu bitti'ye getirerek, İsrail buradan kendine bir sevinç narası çıkararak meşrulaştıracaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar." dedi.

Yalçın, Memur-Sen İl Temsilciliğini ziyaret ederek İl Temsilcisi Resul Usta ve diğer sendika yetkilileriyle istişare toplantısı yaptı.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklama yapan Usta, taşeron işçilerin kamu güvencesine kavuşturulmasının Türkiye'de büyük bir memnuniyet uyandırdığını, 4C'li olarak bilinen çalışanların güvence altına alınmasının çalışma hayatında iyimser bir hava estirdiğini söyledi.

Yalçın, dünya gündeminin en önemli konusunun Kudüs meselesi olduğuna işaret ederek, Filistin'in başkenti Kudüs'ün, İsrail'in uzun soluklu bir yol haritası sonrasında başkent yapılmak istendiğini, buna ilişkin geçmişte de hamleler yapıldığını dile getirdi.

Son olarak ABD'nin küresel emperyalizmin başı olarak İsrail'in ekmeğine yağ sürecek şekilde hamleler yaptığını ifade eden Yalçın, buna asla rıza gösterilemeyeceğini vurguladı.

Yalçın, bu konunun kabullenilmesi ve sineye çekilmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, "Bunu ABD 'oldu bitti'ye getirerek, İsrail buradan kendine bir sevinç narası çıkararak meşrulaştıracaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. Dünyadaki bazı İslam ülkelerinin bu anlamda alt pazarlıklarla buna çanak tuttuklarına ilişkin kamuoyunda bilgiler var. Bunu kabullenmemiz mümkün değil. Bu konuda olumsuzluk yapan herkesi şiddetle kınıyoruz. Çünkü burada bir haydutluk söz konusu. Buna ilişkin tepkilerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "Türk halkının, Türkiye Müslümanlarının bu konudaki itirazı devam edecektir"

İsrail'in, Ortadoğu'nun kalbine bir virüs gibi yerleştirildiği günden itibaren, gönül coğrafyası olarak adlandırdıkları bölgenin kan ve şiddet ile uğraştığını kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak'ta 2 milyon insanı katlederek çökertmeye çalışanlar, Suriye'de terör örgütleri üzerinden vekalet savaşları ile Suriye'yi dizayn etmeye çalışanlar, Libya gibi bir devlet bırakmayıp orayı paramparça edenler, Mısır'ı darbeye çanak tutarak ipotek altına alanlar zannediyorlar ki biz bunları yaptığımızda başarılı oluyoruz. Hayır, başarılı olamazlar çünkü bu coğrafyada diri bir bilinç olarak, konuya ilişkin hassasiyet noktası olarak, zirve noktada olan bir Türk halkının, Türkiye Müslümanlarının bu konudaki itirazı devam edecektir ve son bir kişi kalana kadar ve o bir kişi ölene kadar Kudüs davası da bu anlamda Türkiye için bir onur meselesi ve Memur-Sen için de bir varlık nedeni olarak devam edecektir."

Yalçın, İsrail Kudüs'ü geçmişte başkent olarak ilan ettiğinde Birleşmiş Milletler ve birçok ülkenin buna tepki verdiğini belirterek, "Bu konuda samimiyetle yaklaşan her tepkiye biz de samimiyetle sahip çıkarak destekliyoruz ama iki yüzlü tavırlarla 'iyi polis, kötü polis' rolünü oynamaya çalışan varsa bu konuda sonuç ne olursa olsun İsrail'in Kudüs'ü başkent yapma girişimine sessiz kalmayacağız ve bunu asla kabullenmeyeceğiz. Kudüs ilanihaye Filistin'in başkentidir ve öyle kalacaktır." dedi.



