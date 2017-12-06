ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkiler

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin, "Bizler Ortadoğu halklarını yüzlerce yıl birbirine düşürecek olan bu kararı kabul etmediğimizi belirtiyoruz." dedi.

Delican, AK Parti İzmir il teşkilatı üyeleri ve 30 ilçe başkanı, Konak Saat Kulesi önünde bir araya gelerek, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi.

Bülent Delican, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasını kınadıklarını dile getirdi. Kudüs'ün müslümanların ilk kıblesi ve aynı zamanda üç semavi dine inananların yüzlerce yıldır bir arada huzur içinde yaşadığı şehir olduğunu ifade eden Delican, Osmanlı hakimiyeti altındayken Kudüs'te üç semavi dinden insanların, kan dökülmeden, ötekileştirilmeden uzun yıllar huzur içinde yaşadığını vurguladı.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının bölgede huzursuzluğa neden olacağına işaret eden Delican, şunları kaydetti:

"Üç semavi dinden insanların bir arada yaşadığı bu topraklarda kan istemiyoruz. ABD 11 Eylül'deki gibi bir şeyleri bahane edip, Ortadoğu'yu nasıl kan gölüne çevirdiyse burada Kudüs'ü de başkent olarak tanıyıp acaba hangi hain planını devreye sokmak istemektedir. Bizler Ortadoğu halklarını yüzlerce yıl birbirine düşürecek olan bu kararı kabul etmediğimizi belirtiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kesinlikle ve kesinlikle dünyanın 5'ten büyük olduğunu ve ABD'den çok daha büyük bir dünya olduğunu tüm dünyaya göstereceğiz, kararlıyız. Asla ve asla Kudüs'ün işgaliyle birlikte gelen bu süreci kabul etmeyeceğiz."