ABD'nin Kudüs'ü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararına sert tepki gösteren Amerikalı Müslümanlar ve diğer dinlerin temsilcileri, kararın hem ABD ile İslam dünyası hem de Ortadoğu'daki bölgesel ilişkileri negatif etkileyeceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray önünde toplanan Amerikalı Müslüman kanaat önderleri, Trump'ın Kudüs kararına tepki gösterdi.

Başta Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) ve Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar Örgütü olmak üzere ülkede etkin çok sayıda sivil toplum örgütünü bir araya getiren ortak basın açıklamasında liderler, Trump'ın kararının yanlış olduğu vurgusunu yaptı.

- "Ortadoğu'nun istikrarını tehdit etmektedir"

Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar Örgütü Direktörü Osama Abu Irshaid, "Bu karar, tüm Ortadoğu'nun istikrarını tehdit etmektedir. Başkan Trump açıklamasında hem iki devletli çözüme referans verip hem de iki taraf arasındaki anlaşmayı ertelemektedir. Trump realiteden bahsediyor ancak şu anda Kudüs zaten İsrail'in işgali altındadır." dedi.

Trump'ın, açıklamasında "Bu karar herhangi bir sınır anlaşması değildir." dediğine atıf yapan Irshaid, bununla birlikte işgal altındaki bir bölgeyi İsrail'in başkenti olarak kabul etmenin "mevcut uluslararası hukuki durumun değiştirilmesi" olarak gördüklerini ve bunu kabul etmediklerini vurguladı.

- "Bugün Ortadoğu için üzücü bir gündür"

Daha sonra söz alan CAIR Başkanı Nihad Awad ise "Bugün ABD için Ortadoğu için ve Filistin halkı için üzücü bir gündür. Trump bugün, bu kararının Ortadoğu barışına nasıl katkı sağlayacağına ilişki tek kelime etmemiştir." değerlendirmesini yaptı.

Awad, Trump'ın kendi hükümeti de dahil ABD'deki birçok kişi ve kurumun tavsiyelerinin aksine bir karar aldığını ve bunun sonuçlarına katlanmak durumunda olacağını belirtti. Awad, Trump'ın bu kararı almasının bir nedeninin de iç siyasi gündemi değiştirmek ve kendi aleyhine işleyen Rusya soruşturması sürecini durdurmak olduğunu savundu.

- "Trump ateşe benzine dökmektedir"

Ulusal Kiliseler Konseyi temsilcisi Steven Martin ise "Başkan Trump'ın bugünkü kararı hem bölgedeki şiddeti harekete geçirecek hem de ABD'nin giderek azalan diplomatik itibarını daha da geriye götürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Martin, halihazırda Batı Kudüs'ün İsrail tarafından "defakto" başkent gibi kullanıldığını ancak Doğu Kudüs'ün de kurulacak Filistin devletinin başkenti olması gerektiğini belirterek, "Tüm kenti İsrail'in başkenti olarak tanıyan tek taraflı bu kararla Trump, bölgedeki ateşe benzin dökmektedir." ifadesini kullandı.

Trump'ın taraftarları arasında birçok Hristiyan ve Yahudi destekçinin, "dini nedenlerle Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu" savunduğunu söyleyen Martin, "Bu kişiler yanılıyorlar." yorumunu dile getirdi.

- "Bu adımın amacı dikkat dağıtmaktır"

ABD'deki Yahudi toplumunun temsilcilerinden "Hemen Barış İçin Amerikalılar" adlı Yahudi grubun temsilcisi Haham Alana Suskin de söz alarak, "Bu adımın, kimseye faydası olmayacak bir adım olduğu bellidir. Bu ne İsraillilerin ne de Filistinlilerin hayrına yapılmış bir şeydir; bu adımın amacı dikkat dağıtmaktır. Bu dini değil siyasi bir çatışmadır ve bu yolla çözülmesi mümkün değildir." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1980'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.