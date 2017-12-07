ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması protesto edildi.

Şanlıurfa'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Atatürk Bulvarı'ndaki Karakoyun İş Merkezi önünde ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle toplanan yüzlerce kişi, tekbir getirerek İsrail ve ABD aleyhinde slogan attı.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan İbrahim Coşkun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini buraya taşıma kararına tepki göstererek bu hamlenin kendileri için hiçbir kıymetinin olmadığını söyledi.

Kudüs'ün Müslümanlar ve diğer ilahi dinler için önemini anlatan Coşkun, şöyle devam etti:

"ABD'nin bu hamlesi, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs'ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır. Bu yolla diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü üçüncü dünya savaşının ateşli bölümünün, İslam coğrafyası üzerinden gerçekleşmesini istemektedir. Oysa Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs’ün bu vasıflarının yok edilmesine izin vermeyiz. Kudüs’ün insanlığın ortak mirası olması gerçeğine ihanet ettirmeyiz. Buradan tüm yüreğimizle haykırıyoruz, korsan İsrail ve ABD, Kudüs'ü başkent yapmak gibi bir rüyadan uyanmalıdır ve bütün dünya şunu anlamalıdır ki artık bu kararla İsrail’in başkenti Kudüs değil, Washington olmuştur."

Coşkun, bu konuda sessiz kalan İslam ülkeleri liderlerini de eleştirerek "İslam coğrafyasında günü kurtarma politikaları peşinde koşan devlet yöneticilerinin tutumlarına karşı çıkarak inancımızın ve tarihimizin bize verdiği güçle barışın sesini yükseltebiliriz. Şimdi bu inancı fiiliyata dökme vaktidir. Kudüs'ün siyonizme başkent yapılmasını engellemek için harekete geçmek için buradayız. Yaşasın başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti." değerlendirmesini yaptı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. Ulu Cami Meydanı'nda, ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle toplananlar tekbir getirip slogan attı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Abdülaziz Aydın, grup adına yaptığı açıklamada, Kudüs'ün savaşın değil barışın şehri olduğunu vurguladı.

İnsanlık tarihinin en kanlı döneminin yaşandığını ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"ABD'nin bu hamlesi, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs'ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır. Buradan diyoruz ki korsan İsrail Kudüs'ü başkent yapmak gibi bir hataya düşmemeli, ABD İsrail'in asıl başkentinin Washington olduğunu idrak etmelidir. Bütün bu uyarılara rağmen gelinen bu noktada, etkili tüm karar alma mekanizmalarını bir an evvel bu işgal politikasına karşı gereken her türlü tedbiri almaya davet ediyoruz. İslam dünyası kırmızı çizgisinin çiğnendiği bu oldu bitti karşısında asla sessiz kalmayacaktır."

- Adıyaman

Adıyaman'da Demokrasi Parkı önünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ellerindeki dövizlerle slogan atarak ABD’yi protesto etti.

Protesto, dua edilmesinin ardından son buldu.

Adıyaman Köy Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyeleri de Turgut Reis Mahallesi'nde bir araya gelerek ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını kınadı.

Dernek Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, yaptığı konuşmada, bugün Müslümanların en üzüntülü günlerinden biri olduğunu dile getirerek "Dünyanın en büyük şeytanı olan ABD ve onun yavrusu, küçük şeytan İsrail'in, Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak ilan etmesi Müslüman olarak bizi üzüyor. Müslümanlar halen uyuyor. Uyan ey Müslüman, ne zaman uyanacaksın? Kudüs, biz Müslümanların kırmızı çizgisidir. Asla bundan vazgeçmeyeceğiz. Allah, bize Kudüs uğrunda şehit olmayı nasip etsin." dedi.

Konuşmaların ardından muhtarlar, üzerinde ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile domuz fotoğrafı bulunan pankartı yaktı.

- Gaziantep

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki Yeşil Cami'de, öğle namazı sonrası bir araya gelenler, ellerindeki Filistin ve Türk bayraklarıyla Atatürk Bulvarı'ndan Yeşil Su Parkı'ndaki Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

Vatandaşlar yürüyüş sırasında slogan atarak tepkilerini dile getirdi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Gök, burada grup adına yaptığı açıklamada, insanlık tarihinin en kanlı döneminin yaşandığı bir zaman diliminde, şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarını sürdürmek isteyen bir zihniyetin Kudüs üzerinden yeni bir hamleye hazırlandığını söyledi.

Gök, "Kudüs bizim nazarımızda bir mihenktir. O yüzden bu kutsal mekanımıza dokunanları kınıyoruz." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dua ederek olaysız dağıldı.



