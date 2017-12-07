ABD'nin Kudüs'ü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki gösterdi.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde toplanıp ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla ABD'nin kararına tepki gösteren İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Filistin ve Kudüs lehine sloganlar attı.

Öğrencilerden Elif Gümüş, grup adına yaptığı açıklamada, İslam birliğinin bir an önce toplanması gerektiğini söyledi. Gümüş, Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ün büyük bir işgal altında olduğunu belirterek "Bütün İslam devletlerini, reel politik kaygılardan arınarak Amerika ve İsrail'den değil Allah'tan korkmaya ve ona teslim olmaya çağırıyoruz." dedi.

Türk milleti olarak dil, din, ırk ayrımı olmadan tüm mazlumların hakkını savunmaya devam edeceklerini ifade eden Gümüş, şöyle konuştu:

"Filistin meselesi dar bir coğrafyada bulunan birtakım insanların meselesi değil tüm İslam aleminin onur meselesidir. Kudüs ise İslam'ın mübarek beldesi ve ilk kıblesidir. Bizler Erzurumlu Müslüman gençler olarak Kudüs özgür oluncaya ve Mescid-i Aksa esaretten kurtarılıncaya kadar başta ABD olmak üzere tüm siyonistlere karşı Allah'a olan sadakatimizden dönmeyeceğiz."

Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hakan Akbaba da yazılı açıklamasında, Trump'ın kararına tepki göstererek Kudüs'ün tarihi, dini ve hukuki açıdan İsrail'in başkenti ilan edilmesinin teklif bile edilemeyeceğini, bu durumun uluslararası mevzuata aykırı olduğunu vurguladı.

Erzurum Sivil Toplum Platformundan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Kudüs kararına tepki için bir araya gelecek sivil toplum kuruluşlarının 2 Aralık Cumartesi günü, saat 12.30'da "Erzurum Kudüs İçin Ayakta" sloganıyla protesto yürüyüşü düzenleyeceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Platform Başkanı Mustafa Güvenli de herkesi yürüyüşe destek vermeye çağırarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açma kararı, sorumsuz, hukuksuz dünyayı terörize etme girişimidir. ABD bütün yeryüzünü ateşe atmaya niyetlenmiştir. Erzurum’da Cumartesi günü Narmanlı Camii önünden başlayarak Havuzbaşı'na kadar yürüyerek sesimizi bütün dünyaya duyuracağız. Hz. Ömer'in mirası, Selahattin Eyyübi'nin rüyası, Sultan 2. Abdulhamit'in davası Kudüs için Erzurum halkı olarak tek vücut olacağız."

- Iğdır

Iğdır'da ise 25 STK'nin oluşturduğu Iğdır Sivil Topluluklar Platformu öncülüğünde Iğdır Zübeyde Hanım Meydanı'ndaki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Anıtı önünde bir araya gelindi.

Memur-Sen Iğdır İl Temsilcisi Malik Akşit ellerindeki dövizlerle tekbir getirip İsrail aleyhine slogan atan kalabalık adına basın açıklaması okudu.

Akşit, "Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören, tarihsel gerekçelerini bilen ve dünyanın bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak ihtarda bulunmak üzere burada toplandık." dedi.

Kudüs'ün insanlığın ortak mirası olduğunu vurgulayan Akşit, "Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs'ün bu vasıflarının yok edilmesine izin vermeyiz." diye konuştu.

- Kars

Kars'ta, Memur-Sen'e bağlı sendika üyeleri ile diğer bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan grup, Faikbey Caddesi'nde buluştu. Grup üyeleri burada, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail'e protesto etti, Filistin halkına destek için slogan attı.

Memur-Sen İl Başkanı Ebubekir Keleş, yaptığı basın açıklamasında, insanlık tarihinin en kanlı, en şiddet dolu zamanında olunduğuna işaret etti. ABD'nin kararını kınadıklarını dile getiren Keleş, şunları aktardı:

"Eğer engellenmezse ABD-İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için daha büyük sorunların kapısını aralayacaktır. Tam da bu yüzden dünyanın bütün iyi insanları barışı geliştirme ve barış adası Kudüs'ü koruma noktasında çağrımızın muhatabıdır. Buradan diyoruz ki korsan İsrail Kudüs'ü başkent yapmak gibi bir hataya düşmemeli, ABD, İsrail'in başkentinin Washington olduğunu idrak etmeli."



- Ardahan



Ardahan'da, Memur-Sen, AK Parti Gençlik Kolları, İHH, Eğitim-Bir-Sen ve diğer bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan grup, Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Ellerinde "Katil ABD, Ortadoğu'dan defol", "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Direniş kazanacak" ve "Kudüs Ümmetin Kalbidir" yazılı dövizler taşıyıp slogan atan gruptakiler ABD'nin kararına tepki gösterdi.



Memur-Sen Ardahan Temsilcisi Serkan Karataş, burada yaptığı basın açıklaması ile Trump'ın kararını eleştirdi.

- Erzincan

Erzincan'da Camii Kebir Camisi önünde buluşan Memur-Sen üyeleri ve vatandaşlar, İsrail karşıtı sloganlar atıp tekbir getirdi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Nebi Gül, grup adına yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararını protesto etiklerini söyledi.

Bu kararın, üçüncü dünya savaşının fitilini ateşlemek olduğunu savunan Gül, şöyle konuştu:

"Trump bu yolla, diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü üçüncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinden gerçekleşmesini istemektedir. Oysa Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs’ün bu vasıflarının yok edilmesine izin vermeyiz. Kudüs’ün insanlığın ortak mirası olması gerçeğine ihanet ettirmeyiz."

Gül, ABD'nin bir an önce bu karardan dönmesini istediklerini ifade etti.

- Tunceli

Tunceli'de de Belediye Konferans Salonu'nda bir araya gelen STK mensupları, Trump'ın kararını eleştirdi.

Grup adına basın açıklaması yapan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Tunceli Şube Başkanı Yaşar Sever, "Bilmelidirler ki Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs anadır. Kudüs, Müslümanların izzetidir, onurudur, şerefidir. Kudüs sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların ortak davasıdır." dedi.

Her geçen gün yeni saldırılar yapıldığını vurgulayan Sever, "Şimdi de Kudüs provokasyonuna başladılar." ifadesini kullandı.

Sever, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Kadim olan bu topraklarda yüce Yaradan'ın nurunu tamamlayacağının bilincindeler ve bundan korktukları için her türlü alçakça girişimde bulunuyorlar. İşte bu yüzden hedef son kale olan ülkemiz, cennet vatanımız Türkiye'mizdir. Ey Sarı Saltuk'un, baba Mansur'un Ağu İçen'in torunları, ey Hacı Bektaşi Veli'nin gönül dostları, Ey Tuncelililer, artık iç kavgalardan ideolojik yaklaşımlardan sıyrılıp tehlikenin farkına varmamız gerekiyor. Türk milletine pranga vurmak isteyenlere karşı inadına diri olmamız lazım. Şeytanın en büyük silahı olan yalan ve fitneye destek vermememiz lazım. İstikbalimiz ve istiklalimiz için geleceğimiz ve çocuklarımız için şanlı bayrağımızın dalgalanması için yapmamız gereken tek şey liderimizin etrafında kardeşcesine kenetlenmektir. Gelin canlar bir olalım diri olalım iri olalım."

Ağrı'da da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Senatosu ile Diyanet-Sen Ağrı Şube Başkanı Yasin Çınar ayrı ayrı yazılı açıklama yaparak Trump'ın kararını protesto etti.