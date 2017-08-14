ABD'nin Lübnan ordusuna askeri yardımı

BEYRUT (AA) - ABD'nin Lübnan ordusuna yaptığı askeri yardım için teslim töreni düzenlendi.

Beyrut Limanı'ndaki askeri üste gerçekleşen törene, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Richard ve Lübnanlı askeri yetkililer katıldı. Törende uzun menzilli silahı olan 8 adet M2 Bradley askeri personel taşıma aracı, 10 cephane taşıma aracı ve çok sayıda mühimmat, Lübnanlı yetkililere teslim edildi.

Törende konuşan ABD'li Büyükelçi Richard, Lübnan ordusuna, ülke sınırlarını ve halkını korumak için bugün verilen yardımın, toplamda 32 adet M2 Bradley aracını içeren ve önümüzdeki aylarda verilecek askeri yardım paketinin bir parçası olduğunu söyledi.

ABD'den önümüzdeki aylarda aynı yardım paketi kapsamında gelecek askeri yardımlar ile toplam yardımın 100 milyon doları geçeceğini belirten Büyükelçi Richard, "ABD askerleri, bu araçları nasıl kullanacakları konusunda Lübnan ordusuna eğitim verecek. Bu yardımlar sayesinde Lübnan ordusu, teröre karşı mücadelesinde yeni yetenekler kazanmış olacak." dedi.

Büyükelçi Richard, Amerika'nın son yıllarda Lübnan ordusuna yönelik yardımlarını artırdığına dikkati çekerek, Lübnan halkının tek koruyucusunun Lübnan ordusu olduğunu ve bu yardımların iki ülke halkının çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı.

- Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke

Lübnan ordusuna en fazla askeri yardım yapan ülkelerin başında ABD geliyor. Son olarak 5 Mayıs'ta, Beyrut'un güneyindeki askeri lojistik merkezinde gerçekleşen törende 800 ağır makinalı silah ve 320 mürettebat silahı, Lübnanlı yetkililere teslim edilmişti.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Richard, törende yaptığı konuşmada, "ABD'nin 2016 yılında 220 milyon dolar değerinde silah ve askeri malzeme yardımı yaptığı Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke konumuna geldi." ifadelerini kullanmıştı.

- ABD silahları "Hizbullah'ın eline geçiyor" iddiası

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinde geçen sene yer alan haberde, İsrailli bir askeri yetkili, ABD tarafından Lübnan ordusuna verilen silahları, Hizbullah örgütünün Suriye'de kullandığını ispatlayan delilleri Amerika yönetimine sunduklarını söylemişti.



İsrailli yetkili, sunulan delillerin "Hizbullah askerlerinin Suriye'de ABD yapımı silahları kullanırken çekilmiş fotoğraflarını da içerdiğini" belirtmişti.

- Lübnan ordusu DEAŞ'a karşı operasyona hazırlanıyor

Lübnan ordusu, uzun zamandır ülkenin doğusunda Suriye sınırındaki Ra's Baalbek ve El-Kaa kasabalarında asker sayısını artırıyor ve ağır silahlar başta olmak üzere askeri malzeme sevkiyatına devam ediyor.

Bölgenin dağlık kesimlerindeki DEAŞ mevzilerine yönelik füze ve havan saldırıları da son günlerde arttı.