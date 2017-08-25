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ABD'nin Mısır'a yardımlarını iptal etmesi

-ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi telefonla arayarak, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen engellerin aşılacağını ifade etti

ABD'nin Mısır'a yardımlarını iptal etmesi

KAHİRE (AA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla arayarak, ikili ilişkilerin geliştirilmesine verdikleri önemi dile getirdiği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi arayarak, ABD ve Mısır arasındaki ikili ilişkilerin güçlü olduğunu vurguladı. Görüşmede Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini dile getiren Trump, iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen olası engellerin aşılacağını kaydetmiştir." ifadelerine yer verildi.

Geçen salı günü adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin "insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme sağlanamadığı” gerekçesiyle Mısır'a yapacağı yardımların bir kısmını iptal etme bir kısmını ise dondurma planı olduğunu açıklamıştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan bir gün sonra yapılan açıklamada, "Ekonomik programla ilgili bazı yardımların azaltılması veya askeri yardımların dondurulması, iki ülke arasında onlarca yıldır devam eden stratejik ilişkiler açısından yanlış bir değerlendirmedir. Tasarının hayata geçirilmesi Mısır-ABD ortak çıkarlarını olumsuz etkileyebilir." denilmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD Başkanı Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner başkanlığındaki ABD heyeti ile yapacağı görüşmeyi iptal etmiş, ancak birkaç saat sonra görüşmüştü.

Mısır ile İsrail arasında 1979 yılında imzalanan Camp David Barış Antlaşması gereği, ABD Mısır’a 1 milyar 300 milyonu askeri olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 500 milyon dolar yardımda bulunuyor.

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