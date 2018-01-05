İSLAMABAD (AA) - ABD'nin Pakistan'a "güvenlik yardımını" askıya almasına, Pakistan Dışişleri Bakanlığından yanıt geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Pakistan'a "güvenlik yardımını" askıya alma kararının, bölgede terörle mücadele girişimlerine etkisinin ne olacağını söylemek için çok erken olduğu ifade edildi.

Bu sene 17. yılına giren terörle mücadelenin, Pakistan'a 120 milyar dolardan fazlasına mal olduğuna işaret edilen açıklamada, Pakistan'ın iş birliğinin, El-Kaide örgütünün etkisinin "önemli ölçüde azaltılmasına" ve diğer teröristlerin Afganistan sınırında kontrolsüz bölgelerden çıkarılmasına yardımcı olduğu vurgulandı.

Pakistanlı Senatör Nuzhat Sadık da ABD'nin kararını bölgede kalıcı barış açısından olumsuz bir gelişme olarak nitelendirdi.

Pakistan parlamentosunun üst kanadında dış ilişkiler komitesinin başkanı Sadık, Pakistan'ın "terörle mücadelede daima hayati rol oynadığını" belirterek, "ABD'nin şu anda yaptığı şey, terörizmle mücadele politikası ve bölgede kalıcı barış açısından iyi değil." değerlendirmesinde bulundu.

Sadık, İslamabad yönetiminin, 1990'larda yaptığı gibi ABD olmadan da işlerin üstesinden gelebileceğini, öte yandan sıkıntıya giren ilişkileri ileri taşımayı tercih edeceğini söyledi.

- Pakistan-ABD gerginliği

Trump, 1 Ocak'ta Twitter hesabından, ABD'nin son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolar yardım yaptığını belirterek, "Onlar ise liderlerimizin aptal olduğunu düşünerek bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir şey vermediler. Afganistan'da peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Artık yok." paylaşımında bulunmuştu.

Bu açıklamadan kısa süre sonra, Washington yönetimi, Pakistan'a yapmayı planladığı 255 milyon dolarlık askeri yardımı durdurma kararı almıştı.

Trump'ın suçlamalarının asılsız olduğunu dile getiren Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf, "Ülkemizin itibarını daha fazla pazarlık konusu yapmayacağız." diyerek ABD Başkanı'nın suçlamalarına tepki göstermişti.

Trump yönetimi, son olarak Pakistan'a yapacağı 900 milyon dolardan fazla askeri yardımı, İslamabad yönetiminin "Afgan Talibanı ve Hakkani grubuna yönelik gerekli adımları atıncaya kadar" askıya aldığını açıklamıştı.



