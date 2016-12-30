ABD'nin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararı

WASHINGTON (AA) - Barack Obama yönetiminin "seçimlere siber saldırı yoluyla müdahale" ve "Rusya'daki Amerikan diplomatlarına taciz" iddiaları kapsamında Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarına destek veren Cumhuriyetçiler, bunun "geç kalmış bir adım olduğu" görüşünde birleşti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Obama yönetiminin Rusya'ya yaptırım kararının "gecikmiş" bir adım olduğunu belirtti.

Ryan, "Her ne kadar yönetiminin bugünkü adımı gecikmiş bir adım olsa da Rusya karşısındaki 8 yıllık başarısız politikaya son vermek için yerinde bir karar olmuştur." ifadesini kullandı.

- Senatörlerden yaptırım kararlarına destek

Cumhuriyetçi Partinin önde gelen siyasetçilerinden Arizona Senatörü John McCain ve Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da yaptırım kararlarını destekleyen ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Obama yönetimi tarafından bugün açıklanan misilleme kararları çok gecikti ancak nihayetinde Rusya'nın Amerikan demokrasisine yönelik pişkin saldırı için ufak bir ceza oldu. Yeni Kongre'de Rusya'ya yönelik daha güçlü yaptırım girişimlerinin öncülüğünü yapma niyetindeyiz." ifadelerine yer verildi.​

Demokrat Senatör Charles Schumer ise açıklamasında, yeni yönetime yaptırımları zayıflatmaması çağrısında bulunarak, "Seçim kampanyası ve geçiş sürecinde Rusya'ya aşırı yakın duran Trump yönetiminin mevcut rejimimizi veya yeni yaptırımları zayıflatmayı bir saniye bile düşünmemesini umuyorum." yorumunu yaptı.

Obama yönetimi yaptırım kararları kapsamında, başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istemişti. Aynı çerçevede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin yarına kadar boşaltılması talep edilmişti.

Ayrıca siber saldırı iddialarıyla ilgili olarak, aralarında 4 üst düzey Rus yetkilisinin bulunduğu 6 kişinin, 2 Rus istihbarat kurumunun ve 3 Rus firmasının adı da ilk kez kamuoyuna açıklanmıştı.