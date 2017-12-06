Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Ali eser
Yeni pazarlama müdürü
Pazarlamaya yeni müdür
Yeni otobüsler seferde
Yeni otobüsler seferde
Enflasyon hedefini açıkladı
Enflasyon hedefini açıkladı
Kış tedbirleri
Kış tedbirleri
Bilişimde yeni hedefler
İletişimde yeni hedefler

ABD'nin tartışmalı Kudüs kararına tepkiler

- TÜGVA İstanbul Temsilciliği'ne mensup bir grup, Fatih Camisi’nde bir araya gelerek ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıkları yönündeki açıklamasını protesto etti

ABD'nin tartışmalı Kudüs kararına tepkiler

İSTANBUL (AA) – Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıkları yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Fatih Camisi önünde toplanan grup, ABD Başkanı Trump'ın tepkilere yol açan kararını protesto etti. Buradaki grup adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA İstanbul Temsilciliği Teşkilat Koordinatörü Mehmet Akdaş, "Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs’ümüzü işgalci İsraillilerin siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır.” dedi.

“Şu açıkça bilinmelidir ki, New York’un bir gece aydınlanması için tüm gönül coğrafyamızı ateşe atanlar; Kudüs’ümüzün 1 anlık karanlığa bürünmesinin sonuçları çok ağır olacaktır." diyen Akdaş, "Tarih bize göstermiştir ki; Theodor Herzl’in rüyasıyla hareket edenler, bu çağın Selahaddinlerini, Abdülhamidlerini hesaba katmazlarsa acı bir kabusa uyanacaklardır." ifadelerini kullandı.

Filistin'in dar bir coğrafyada bulunan birtakım insanların meselesi değil; tüm İslam aleminin namusu olduğunu vurgulayan Akdaş, "Celladından diz çöküp af dileme gafletinden kurtulunuz! Dünya var oldukça yeryüzü bizimdir, Kudüs bizimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Protesto, açıklamanın ardından yapılan duayla sona erdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KudüsTürkiye Gençlik Vakfı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5