ABD'nin tartışmalı Kudüs kararına tepkiler

İSTANBUL (AA) – Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıkları yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Fatih Camisi önünde toplanan grup, ABD Başkanı Trump'ın tepkilere yol açan kararını protesto etti. Buradaki grup adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA İstanbul Temsilciliği Teşkilat Koordinatörü Mehmet Akdaş, "Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs’ümüzü işgalci İsraillilerin siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır.” dedi.

“Şu açıkça bilinmelidir ki, New York’un bir gece aydınlanması için tüm gönül coğrafyamızı ateşe atanlar; Kudüs’ümüzün 1 anlık karanlığa bürünmesinin sonuçları çok ağır olacaktır." diyen Akdaş, "Tarih bize göstermiştir ki; Theodor Herzl’in rüyasıyla hareket edenler, bu çağın Selahaddinlerini, Abdülhamidlerini hesaba katmazlarsa acı bir kabusa uyanacaklardır." ifadelerini kullandı.

Filistin'in dar bir coğrafyada bulunan birtakım insanların meselesi değil; tüm İslam aleminin namusu olduğunu vurgulayan Akdaş, "Celladından diz çöküp af dileme gafletinden kurtulunuz! Dünya var oldukça yeryüzü bizimdir, Kudüs bizimdir." değerlendirmesinde bulundu.



Protesto, açıklamanın ardından yapılan duayla sona erdi.

