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ABD'nin yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisine "şok" uyarısı

- Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin: - "(ABD'nin yeni yaptırım tasarısı) Yeni yaptırımlar yeni şokları tetikleyecek ve yeni uyum çabaları gerektirecek” - “Geçen yıl Rus şirketlere yönelik yaptırımlar, yalnızca piyasayı değil yatırımcı hissiyatını da önemli ölçüde etkiledi"

ABD'nin yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisine
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MOSKOVA (AA) - Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, ABD’nin yeni olası yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisinde yeni “şoklar” yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kudrin, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinin, ABD’nin mevcut yaptırımlarına uyum sağladığını belirten Kudrin, “Maalesef, yeni olası yaptırımlar yeni şokları tetikleyecek ve yeni uyum çabaları gerektirecek.” dedi.

Kudrin, ABD’nin yaptırımları nedeniyle Rusya’nın zorluklar yaşadığına işaret ederek, “Geçen yıl Rus şirketlere yönelik yaptırımlar, yalnızca piyasayı değil yatırımcı hissiyatını da önemli ölçüde etkiledi. Bu şok edici bir etki değildi, ancak yatırımlar ve ekonomik büyüme açısından yetersiz kalıyoruz. Büyüme oranlarını küresel ortalamanın üzerine çıkarmak için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak zorlaşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus bankacılık, enerji sektörü ve Rusya’nın devlet borçlarını hedef alan yeni yaptırımlarla ilgili tasarı geçen hafta ABD Senatosuna sunulmuştu.

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