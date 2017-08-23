ABD'nin yeni Afganistan stratejisine tepkiler

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gece açıkladığı yeni Afganistan stratejisi, ülkede farklı tepkilere neden oldu.

Orta Asya uzmanı Ahmed Saeedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni stratejinin ABD'nin Afganistan'da kalıcı olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

ABD'nin Afganistan'daki askerlerini çekerek doğacak boşluğu terör örgütlerine bırakmak istemediğini belirten Saeedi, ancak ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını artırmasının Afganların derdine deva olmayacağını ifade etti.

''ABD'nin Afganistan'a ilave asker göndermesi, savaşın fitilini daha da ateşleyecek gibi görünüyor.'' değerlendirmesinde bulunan Saeedi, ABD'nin yeni Afganistan stratejisindeki en önemli ve umut verici konunun, terörle mücadele konusunda Pakistan'a baskı yapılması olduğunu kaydetti.

- ''Afgan güvenlik güçleri desteklenmeli''

Parlamento Savunma Komisyonu üyelerinden Fethullah Kaysari, ABD'nin ülkeye ek asker göndermek yerine Afgan güvenlik güçlerini desteklemesini istedi.

ABD'nin Afganistan'da istikrarın sağlanması için barış sürecine daha çok destek vermesinin önemine dikkati çeken Kaysari, yeni stratejiden umutlu olduklarını aktardı.

Geçen yıl Afgan hükümetiyle barış anlaşması imzalayan Hizb-i İslami Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Amin Kerim, ABD'nin yeni Afganistan stratejisinin kafalarda soru işaretleri oluşturduğunu söyledi.

ABD'nin yeni stratejisinde Afganistan'daki mevcut durumdan nasıl çıkılacağına yer verilmediğini öne süren Kerim, yeni stratejiden pek umutlarının olmadığını ifade etti.

Kerim, ''Ülkede istikrar, ancak Taliban savaştan el çekip barışa katılırsa ve ABD de Afganistan'dan çekilirse sağlanır yoksa böyle stratejilerle olumlu sonuç alınamaz.'' diye konuştu.

- Afgan halkı karamsar

ABD'nin yeni stratejisi, halkın bir kısmı tarafından umutla karşılanırken bazıları da duydukları karamsarlığı aktardı.

Mezar-ı Şerif sakinlerinden Hacı Asadullah, ABD'nin 2001'den bu yana Afganistan'da terörü bitirme konusunda herhangi bir başarı kazanamadığını söyledi.

ABD'nin yeni stratejisinin Afganistan'da terör durumunu değiştirmeyeceğini düşündüğünü anlatan Asadullah, ABD'nin yeni stratejisiyle sadece halkı aldatmaya çalıştığını bildirdi.

Kabil sakinlerinden Gul Rahman Ahmadi de yeni stratejinin Afgan halkının yaralarını sarmayacağını dile getirdi.

Ülkenin batısındaki Herat kentinde özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapan Ali Rıza ise ABD'nin geçmişte yaptığı hataları tekrarlamaması durumunda yeni stratejisinde başarılı olacağını savundu.

- ABD'nin yeni Afganistan stratejisi

ABD Başkanı Donald Trump, dün Virginia'daki Fort Myer Askeri Üssü'nde yaptığı konuşmada ABD'nin Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesinin "öngörülebilir ve kabul edilemez" sonuçlarını önlemek için mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini açıklamıştı.



Afganistan'da sahadaki duruma göre hareket edeceklerini aktaran Trump, "Afganlar, kendi ulusunu inşa edecek ve kendi geleceğini belirleyecek. Onların başarılı olmasını istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

- ABD'nin Afganistan'daki varlığı

NATO'nun Kararlı Destek Misyonu, Afganistan'da yerel birlikleri eğitmek, danışmanlık yapmak ve yardım etmek için yaklaşık 13 bin 500 asker bulundururken, bu sayının 8 bin 400'ünü de ABD askeri oluşturuyor.

Görev sürelerinin 2014'te resmen sona ermesine rağmen ABD özel kuvvetleri, Afgan güçlerine destek vermek amacıyla halen Afganistan'da bulunuyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), kısa süre önce Afganistan'a 4 bin ek asker gönderme kararı alındığını açıklamıştı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın politikası ise ABD'nin bu ülkedeki askeri rolünün aşamalı olarak azaltılmasını öngörüyordu.