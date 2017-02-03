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ABD'ye giremeyen 9 Yemenli Etiyopya'ya geri gönderildi

ADDİS ABABA (AA) – Etiyopya Hükümet Sözcüsü Negeri Lencho, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu vize yasağı sonrası Etiyopya üzerinden ABD'ye uçan 9 Yemenlinin Etiyopya'ya geri gönderildiğini söyledi. Bakan Lencho, başkent...

ABD'ye giremeyen 9 Yemenli Etiyopya'ya geri gönderildi

ADDİS ABABA (AA) – Etiyopya Hükümet Sözcüsü Negeri Lencho, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu vize yasağı sonrası Etiyopya üzerinden ABD'ye uçan 9 Yemenlinin Etiyopya'ya geri gönderildiğini söyledi.

Bakan Lencho, başkent Addis Ababa’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump’ın 7 Müslüman ülkeye yönelik uygulamaya soktuğu vize yasağı sonrasında Etiyopya Havayolları’nı kullanarak Washington'a gitmek isteyen 9 Yemenlinin Etiyopya’ya geri gönderildiğini kaydeden Lencho, "Bu kişilerin Addis Ababa’ya gönderilmesinin sebebi burayı transfer noktası olarak kullanmaları, Etiyopya Havayolları'nın doğrudan Washington'a uçması." dedi.

Trump'ın göreve gelmesinin ardından iki ülke ilişkilerinin seyrinin nasıl olacağına dair bir soruyu yanıtlayan Lencho, iki ülke arasında sıkı bağlar olduğunu söyleyerek, "İlişkilerin seyri noktasında bir endişemiz yok." dedi. Lencho, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile çok sayıda ortak proje gerçekleştirildiklerini ve ABD ile Doğu Afrika’da teröre karşı savaştıklarını dile getirdi.

ABD’de yaşayan yasa dışı göçmenlerin içerisinde Etiyopyalıların da olabileceğini söyleyen Lencho, "Eğer sınır dışı edilirlerse, vatandaşlarımızı ülkemizde karşılamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Ülkede devam eden olağanüstü hal (OHAL) hakkında da konuşan bakan, OHAL'in düzeni sağlamak için uygulamaya konduğunu belirterek, ülkenin bazı eyaletlerinde terör eylemlerinin sürdüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
EtiyopyaTrumpVize Yasağı
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