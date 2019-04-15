"ABD'ye hazır giyim ihracatında hedef 1,5 milyar dolar"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, ABD'ye 2018'de 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Küresel arenadaki yerimize bakıldığında bu miktarı asla yeterli görmüyoruz ve en az 1,5 milyar doların üstüne çıkarmamız gerektiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip hazır giyim endüstrisi, yıllık yaklaşık 100 milyar dolarla dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı konumundaki ABD pazarını yakın markaja aldı.

Örme Kümesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) kapsamında ABD’ye ticaret heyeti düzenleyen İHKİB, Türk hazır giyim ihracatçılarını New York’ta ABD’nin önde gelen alıcılarıyla bir araya getirdi. 2 gün süren ticaret heyeti görüşmelerinde Türk firmaları büyük ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, ABD'de hazır giyim ihracatını birkaç yıl içinde 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Önce çorap, şimdi de örme giyim ihracatçılarımız ABD’nin önde gelen alım gruplarıyla New York’taki Türkiye Ticaret Merkezi’nde buluşturduk. Önümüzdeki kısa dönemde de iç giyim ihracatçılarımızı Amerikalı alıcılarla bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, hazır giyimde küresel bir oyun kurucusu olduğu halde ABD pazarında arzu edilen payı alamadığını aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Yıllık yaklaşık 100 milyar dolar hazır giyim ithalatı yapan ABD’ye 2018’de 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Küresel arenadaki yerimize bakıldığında bu miktarı asla yeterli görmüyoruz ve en az 1,5 milyar doların üstüne çıkarmamız gerektiğini biliyoruz. Aynı zamanda hedef pazarlarımız arasında yer alan ABD’de Türk modasının kapasitesini, tasarım gücünü ve potansiyelini tanıtabilmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Kısa bir süre önce çorap sanayicilerimiz New York’ta çok verimli görüşmeler yaptılar. Bu kez örme giyim firmamızla ABD’ye ticaret heyeti düzenledik."





- "Bu büyük pazarı sürekli yakın markajda tutuyoruz"





İHKİB Başkanı Gültepe, Türkiye’nin 17,6 milyar dolarlık hazır giyim ihracatında örme giyimin payının yüzde 50’nin üstünde olduğunu vurgulayarak, "ABD’ye 600 milyon dolarlık ihracatımızın 245 milyon dolarlık bölümünü de örme giyim oluşturuyor. Yani bu alanda marka ülkeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, Türkiye'nin gücünü birinci ağızdan anlatmak için ülkenin önde gelen örme giyim firmalarının temsilcileri ile ABD’nin önde gelen alım gruplarını New York’taki Türkiye Ticaret Merkezi’nde bir araya getirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki kısa dönemde de iç giyim ihracatçılarımızı Amerikalı alıcılarla buluşturacağız. İhracat hedefimizi yakalamak için düzenlediğimiz ticaret heyetleri ile bu büyük pazarı sürekli yakın markajda tutuyoruz." ifadelerini kullandı.



