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'ABD'ye karşı en mantıklı yol İran-Türkiye ilişkilerini geliştirmektir'

- İran İslami Azad Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Erdeşir Senayi: "İran ve Türkiye ABD'nin yaptırımları nedeniyle milli para birimlerinin düşüşü gibi sorunlarla karşılaşıyor. Bazı sorunlar da iki ülkenin iç sorunlarından kaynaklanıyor" "ABD'ye karşı mücadele etmek için en mantıklı yol iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek olabilir" "Türkiye ve ABD iki müttefik ülke olarak aralarında stratejik ortaklık ilişkisi devam edecektir ancak, İran ABD'yi kendi düşmanı kabul ediyor"

'ABD'ye karşı en mantıklı yol İran-Türkiye ilişkilerini geliştirmektir'

TAHRAN (AA) - ELAHE SALARİ - İran'ın başkenti Tahran'daki İran İslami Azad Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Erdeşir Senayi, ABD'ye karşı mücadele etmek için en mantıklı yolun Türkiye-İran arasındaki iş birliğini geliştirmek olacağını belirtti.

AA muhabirine konuşan Senayi, "İran ve Türkiye ABD'nin yaptırımları nedeniyle milli para birimlerinin düşüşü gibi sorunlarla karşılaşıyor. Bazı sorunlar da iki ülkenin iç sorunlarından kaynaklanıyor. ABD'ye karşı mücadele etmek için en mantıklı yol iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek olabilir." dedi.

İran ve Türkiye'nin mevcut şartlarda birbirine daha yakın durması gerektiğini bunun da doğal olduğunu vurgulayan Senayi buna rağmen iki ülkenin bölgesel müttefik haline gelmesinin de uzak ihtimal olduğunu belirtti.

Senayi, Türkiye ve İran'ın ABD'den gördükleri baskıların farklı türlerde olduğunu ifade ederek, "Türkiye ve ABD iki müttefik ülke olarak aralarında stratejik ortaklık ilişkisi devam edecektir ancak, İran ABD'yi kendi düşmanı kabul ediyor. ABD yönetiminin en az bir kısmı ise İran'daki rejimi değiştirmeyi hedefliyor. Bu yüzden ABD'nin İran ve Türkiye'ye karşı çatışma türleri farklılık arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve ABD arasındaki sorunların iki tarafın da birbirlerine taviz vermesiyle çözüleceğine inandığını aktaran Senayi, şöyle devam etti:

"Her iki ülke de tavizler vererek tansiyonu düşürecek ve krizi anlaşarak atlatacaktır. ABD Başkanı (Donald Trump), Avrupa Birliği, Çin ve Meksika'ya karşı açtığı ekonomik savaşta ülkesinin harcamalarını azaltmak ve diğer ülkelerin bu harcamalara ortak olmasını amaçlıyor. Türkiye konusunda da bu ülkeyle stratejik ilişkilere yönelik harcamalarını azaltıp bunu Türkiye'ye yüklemek istiyor."

İran ve Türkiye'nin bu aşamada ticari ilişkilerini geliştirebileceğini belirten Senayi, "İkinci aşama yaptırımlar devreye girdikten sonra ülkeler İran'la ilişkilerde daha çekingen davranacaktır çünkü çok az sayıda ülke küresel düzeyde ilişkilerini tehlikeye atmayı göz alabilecektir." görüşünü dile getirdi.

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