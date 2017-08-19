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ABD'ye sınırdan drone ile uyuşturucu geçirirken yakalandı

- İnsansız hava aracıyla sınırın Meksika tarafından ülkeye uyuşturucu geçiren kişi gözaltına alındı

ABD'ye sınırdan drone ile uyuşturucu geçirirken yakalandı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Meksika sınırındaki San Diego kentinde insansız hava aracı (drone) ile Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu madde geçirmeye çalışan bir kişi, sınır görevlileri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, San Diego'daki sınır görevlileri, 8 Ağustos'ta insansız hava aracı farketti. Aracı yaklaşık 2 kilometre takip eden görevliler 25 yaşındaki Jorge Edwin Rivera'yı yakaladı.

Rivera'nın yanındaki yemek kutusunda yaklaşık 6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçiren görevliler, insansız hava aracını da çalılıkların arasında buldu.

Gözaltına alınan zanlının sorgusunda, benzer şekilde 5-6 kez sınırdan ABD'ye uyuşturucu madde geçirdiğini ve her geçişte bin dolar kazandığını itiraf ettiği öğrenildi.

Yetkililer, insansız hava aracıyla uyuşturucu nakliyatının sesi ve düşük taşıma kapasitesi nedeniyle çok tercih edilmediğini belirtti.

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DroneMetamfetaminSan Diego
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