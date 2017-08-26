Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması futbol Ordu
İşte Yumuktepe gerçeği
İşte Yumuktepe gerçeği
Baklavaya fıstık zammı
Baklavaya fıstık zammı
İhracatçılar Katar yolcusu
İhracatçılar Katar yolcusu
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

ABD'yi korkutan Harvey hız kesti ama tehlike devam ediyor

Harvey kasırgası, ABD kıyılarına ulaştıktan yaklaşık 3 saat sonra şiddeti düşerek, "birinci kategori"deki "tropikal fırtına"ya dönüşmesine rağmen tehlikeli olmaya devam ediyor.

ABD'yi korkutan Harvey hız kesti ama tehlike devam ediyor

NEW YORK (AA) - Meksika Körfezi'nin sıcak sularıyla güçlenerek isimsiz küçük bir fırtınadan dördüncü kategorideki kasırgaya dönüşen Harvey kasırgası, ABD kıyılarını vurmaya başladıktan saatler sonra şiddetini düşürmeye başladı.

Cuma gecesi ABD kıyılarına dördüncü kategorideki kasırga olarak ulaşan Harvey ilk Teksas'ın Corpus Christi kıyısındaki Rockport kasabasını vurmaya başladı. Bir ara saateki hızı 210 kilometreye ulaşan, milyonlarca kişinin evlerini terketmesine neden olan kasırganın etkisi, yaklaşık 3 saat sonra azaldı. Harvey, üçüncü kategorideki kasırgadan, birinci kategorideki "tropikal fırtına"ya dönüştü.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Harvey'in derecesini bir ara dördüncü kategoriye kadar çıkarmıştı.

250 bin abonenin elektriklerinin kesilmesine neden olan Harvey kasırgasının yol açtığı zarar henüz tam olarak bilinmezken, acil yardım yetkilileri, Port Aransas ve Rockport'da, birçok binanın çatısının uçtuğunu, ağaçların devrilerek yolları kapattığını bildirdi. Fırtına elektrik hatlarıyla birlikte birçok yerde telefon hatlarının da kesilmesine yol açtı. Harvey fırtınası, birçok yerde su baskınlarına yol açtı.

"Belki günlerce devam edecek"

Teksas Valisi Greg Abbott, tehlikenin devam ettiğini bildirerek, halkı dikkatli olmaya ve uyarıları dinlemeye çağırdı. Harvey'in etkili olduğu alanlarda büyük zarara yol açtığını kaydeden Abbott, "en büyük endişemiz su baskınları" dedi. Vali Abbott fırtına için ayrıca, "belki günlerce devam edecek ve bu tehlike teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Harvey'in 4 gün etkili olacağı belirtilirken, güzergahında yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Muhabir: Selçuk Acar

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DünyaFırtınaHarveyKasırga
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5