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Ablasını ve yeğenlerini silahla rehin aldı

- Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polislerin kendisini gözaltına almaya gelmesi üzerine silahla ablasını ve yeğenlerini rehin aldı - Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edilirken şahsı ikna etme çabaları sürüyor

Ablasını ve yeğenlerini silahla rehin aldı

ADANA (AA) - Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polislerin kendisini gözaltına almaya gelmesi üzerine silahla ablasını ve yeğenlerini rehin aldı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde ablasının evinde kaldığını belirledi.

Polislerin kendisini gözaltına almaya geldiğini gören şahıs, silahla evdeki ablası ve yeğenlerini rehin aldı. Bunun üzerine polis, evin bulunduğu sokağa giriş çıkışları kapattı.

Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edilirken, şahsı ikna çabaları da sürüyor.

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AdanaRehine
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