AB'li diplomatlardan Filistinli ailenin evinin tahliyesine tepki

KUDÜS (AA) - Filistin'deki Avrupa Birliği (AB) diplomatları, İsrail yönetiminin Kudüs'teki Filistinli Şemasne ailesine ait evi Yahudi yerleşimcilere vermek için boşaltmasına tepki gösterdi.

Ramallah'taki AB Temsilcisi ve birliğin diplomatik misyon şeflerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudus'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan Filistinli Şemasne ailesinin evini, Yahudi yerleşimcilere teslim etmek amacıyla tahliye etmesi kınandı.

Açıklamada Şeyh Cerrah'ta 8 yıldır bu tarz bir olayın yaşanmadığı belirtilirken, İsrail'in son günlerde Yahudi yerleşim birimleri ile ilgili planlarına hız verdiği aktarıldı.

AB'nin İsrail'e defalarca bu kararlarını gözden geçirmesi çağrısı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, Şemasne ailesinin Kudüs'ün yerlilerinden olduğu ve 53 yıldır söz konusu evlerinde ikamet ettikleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Doğu Kudüs'teki Filistinli 180 ailenin evlerinden çıkarılma tehlikesi ile karşı karşıya oldukları ifade edilirken, İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa etme siyasetinin uluslararası kanunlara aykırı olduğu ve bölgedeki kalıcı barışı olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

İsrail polisi önceki gün, 1964 yılından bu yana Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden Filistinli Şemasne ailesine ait evi, Yahudi yerleşimcilere teslim etmek amacıyla tahliye etmişti.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor.



