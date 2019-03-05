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AB'nin yüzde 39'u "oturarak" çalışıyor

- AB vatandaşlarının yüzde 39'u ofiste ya da araçlarda oturarak çalışırken, yüzde 30'u az fiziksel güç gerektiren işlerde çalıştı

AB'nin yüzde 39'u
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) istihdam edilenlerin yüzde 39'unun oturarak çalıştığı bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB vatandaşlarının iş yerinde çalışma şekillerine ilişkin 2017 verilerini yayınladı.

Buna göre, AB'de çalışanların yüzde 39'u ofiste ya da araçlarda oturarak görev yaparken, yüzde 30'u az fiziksel güç gerektiren işlerde çalıştı.

Öğretmenler ve mağaza çalışanları gibi yüzde 20'lik bir kesim ayakta iş yaparken, AB vatandaşlarının yüzde 11'i inşaat, yükleme ve kazma gibi ağır fiziksel güç gerektiren işler yaptı.

- En fazla Hollandalılar ve Almanlar oturuyor

AB içinde oturarak çalışan oranının en yüksek olduğu ülkeler Hollanda (yüzde 55), Almanya (yüzde 54) ve Lüksemburg (yüzde 52) şeklinde sıralandı.

İspanya (yüzde 43) ile Romanya (yüzde 36) ayakta çalışanların yoğunlaştığı ülkeler olarak öne çıkarken, yoğun emek gerektiren işlerde çalışanların yüksek olduğu ülkeler Yunanistan (yüzde 22) ve Polonya (yüzde 16) oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ABçalışma KoşullarıIstatistik
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