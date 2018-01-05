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Aç kalan kurtlar kangal yavrusunu parçaladı

- Ardahan'da yavru kangal köpeğinin 9 kurt tarafından öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Aç kalan kurtlar kangal yavrusunu parçaladı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da aç kalan kurt sürüsü, kangal yavrusunu parçalayıp öldürdü.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmak için kent merkezine bağlı Akyaka köyüne gelen kurt sürüsü, Vedat Özgür'e ait ahırın önündeki 7 aylık kangal köpeğine saldırdı.

Aç kurtlar, Özgür'ün bir başka köpeğinin çabasına rağmen yavru kangalı kısa sürede yakalayıp parçaladı.

Yavru kangalın aç kurtlar tarafından öldürülmesi ve diğer köpeğin kurtarma çabaları, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Köpeğin sahibi Özgür, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaya üzüldüğünü belirterek, "Tam 9 kurt aynı anda saldırmış. Büyük köpeklere zararları olmamış ama 7 aylık kangal yavrusunu parçaladılar. Köpeğime üzüldüm." dedi.

Bölgedeki kar yağışının ardından aç kalan bir başka kurt sürüsü de bir süre önce Erzurum'un Karayazı ilçesinde sahipsiz köpeğe saldırmıştı.

İlçenin Ağrı-Tutak karayolu yakınındaki Karayazı İlçe Mezarlığı yanında 8 kurtun sahipsiz köpeği öldürüp yemesi, güvenlik kameralarınca görüntülenmişti.

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Aç KurtArdahanKANGAL YAVRUSU
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