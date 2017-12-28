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Aç kalan kurtlar sahipsiz köpeği parçaladı

- Erzurum'un Karayazı ilçesinde, kar yağışı sebebiyle aç kalan kurtlar, kovalayarak yakaladıkları sahipsiz köpeği öldürüp yedi

Aç kalan kurtlar sahipsiz köpeği parçaladı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde, kar yağışı sebebiyle aç kalan kurtlar, yakaladıkları sahipsiz köpeği yedi.

İlçede yer alan Ağrı-Tutak karayolu yakınındaki Karayazı İlçe Mezarlığı yanındaki karla kaplı arazide, gece saatlerinde, çok sayıda kurt ile karşılaşan sahipsiz bir köpek kaçmaya başladı.

Kar yağışı sebebiyle yiyecek bulamadıkları için aç kalan 8 kurt, kaçmaya çalışan köpeği kovalamaya başladı.

Kurtlar, kaçış güzergahına göre çeşitli yönlerden koşarak sıkıştırdıkları köpeği kısa sürede yakaladı.

Köpeği karlar üzerinde sürükleyen kurtlar kısa sürede öldürdükleri köpeği yedi.

Kameralarca görüntülenen olayın ardından kurtlar bölgeden uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aç Kalan KurtlarSahipsiz Köpek
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