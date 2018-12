Açe'de yaşanan tsunami felaketi anıldı

İSTANBUL (AA) – Endonezya'ya bağlı Açe'de 2004 yılında meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybeden 230 bin kişi, felaketin 14’üncü yılında anıldı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FSM OSMAD) ile Türkiye’deki Açeliler Topluluğu, tsunaminin 14’üncü yılında kayıpları anmak ve bölgede faaliyetlerini sürdüren Türk yardım kuruluşlarının tecrübelerini, gözlemlerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla “Teşekkür Ederiz Türkiye” başlıklı bir anma programı düzenledi.

Burada konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Genel Sekreteri Alim Türkyılmaz, Endonezya’nın zorlu şartlara rağmen kendi ayakları üzerinde durabildiğini ifade ederek, söz konusu ülkenin İslam dünyası için bir ileri karakol niteliğinde olduğunu kaydetti.

Türkyılmaz, dünyanın bilinen en büyük afetlerinden olan tsunaminin sarsıcı etkilerinin hala hissedildiğini hatırlatarak, yaşanan acının büyüklüğüne işaret etti.









- “Türk halkına içten şükranlarımızı sunarız”





Endonezya Cumhuriyeti Başkonsolosu Herry Sudrajat, 10 metre yüksekliği ve 200 kilometrenin üzerindeki hızıyla tsunaminin 200 binin üzerinde insanın ölümüne yol açtığını dile getirerek, “Tsunami insanlığın vicdanını acıtan bir trajedidir. Bu hadise dünyanın içini acıttığı için dünyanın her tarafından yardımlar yapıldı. 44 ülke tarafından yardımların organize edilmesi için bir organizasyon kuruldu. Tsunaminin yaşandığı dönemde uluslararası camiadan aldığımız yardımın toplamı 9 milyar dolara ulaşmıştı. Bu iyilik o kadar kıymetliydi ki. Desteği olan herkese içten teşekkürler.” bilgilerini verdi.



Açe tsunamisinden büyük dersler aldıklarını ifade eden Sudrajat, kaybettikleri canları unutmayacaklarını söyledi.

Dev tsunaminin ardından dünyanın her tarafından gelen yardımların kendileri için büyük anlam taşıdığını anlatan Sudrajat, “Elbette burada bize yardımlarını esirgemeyen Türkiye’ye ve kardeş Türk halkına içten şükranlarımızı sunarız. Tsunaminin ne zaman gelebileceğini elbette bilemiyoruz. Ancak buna her an hazır olmak zorundayız. Deprem öncesinde alınacak tedbirleri almak ve depreme hazırlıklı olmak üzere kurumlarımızı kurduk ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.









- “Dünyada ödüllü çadır fabrikası olan tek yardım kuruluşu Kızılay’dır”









Anma programı kapsamında İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Özay’ın moderatörlüğüyle bir panel yapıldı.



Burada konuşan Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk yardım kuruluşlarının Türk kültürü ve medeniyeti gereği bu yardım çalışmalarını dünya genelinde yaptığını söyledi. Açe’de 2004 yılında yaşanan tsunaminin ardından Bangladeş’teki ekipleri süratle bu bölgeye yönlendirildiklerini ve burada acil ihtiyaçların tespitiyle göreve başladıklarını söyledi.

Burada, beslenme, giyecek, battaniye, çadır, prefabrik konut ve bunun gibi pek çok destekle bölge halkına yardımcı olduklarını anlatan Can, Kızılay’ın beşeri ve doğal afetlere çok pratik şekilde müdahale edecek yetkinliğe sahip olduğunu kaydetti.



Türk Kızılayı’nın dünyada yalnızca iki ülkenin yardım kuruluşunun çadır fabrikasına sahip olduğunu belirten Can, “Dünyada ödüllü çadır fabrikası olan tek yardım kuruluşu Kızılay’dır.” bilgisini verdi.





- “Banda Açe İstanbul Yetimhanesi’ni kurduk”





İHH Mütevelli Heyet Üyesi Osman Atalay da İHH’nın tsunaminin ardından bölgede yardım faaliyetlerine katıldığını ve burada çocukları korumayı öncelikli görev olarak kabul ettiğini söyledi.



Bölgenin yetimlerini korumak için İHH olarak Banda Açe’de 2005’te bir arazi satın aldıklarını anlatan Atalay, “Banda Açe İstanbul Yetimhanesi’ni kurduk ve çok şükür 14 senedir bu merkezin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İşin çok güzel tarafları var. Bu yetimhanedeki çocuklarımız büyüyor, farklı farklı ülkelerde okumaya başlıyorlar. Örneğin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi gibi ülkelerde burslu olarak okuyabiliyorlar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okuyan var… Çeşitli ülkelerde, çeşitli üniversitelerde okuyorlar… Sonra onlar da ülkelerine dönüp insanlara hizmet edecekler.” diye konuştu.



Foto muhabiri ve gazeteci Coşkun Aral ise katılımcılara yıllar önce Açe’de çektiği Haberci belgeselini izletti. Katılımcılar usta belgeselcinin eserini ilgiyle takip ettiler.