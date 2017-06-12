Açe’deki tsunaminin

BANDA AÇE (AA) - MAHMUT ATANUR/ADEM ŞALVARCIOĞLU - Endonezya'nın Açe eyaletindeki Rahmetullah Camisi'nin tsunamiden kalan izleri gelecek nesillere ders olsun diye onarılmıyor.

Endonezya’nın Açe eyaletinde 2004 yılında 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan tsunamide Rahmetullah Camisi'nin zarar gören bölümleri yıkımın boyutunu ortaya koyuyor.

Tsunamide zarar gören ve onarılmayan kısımlar, müze haline getirilerek kalan parçalar ve cami içindeki enkaz yaşanan felaketin unutulmaması ve yeni nesillere ders olması için camide sergileniyor.

Tsunamiden kurtulmayı başaran bölge sakinlerinin en yaşlılarından eski muhtar Muhammed Dahlan, AA muhabirine, "Tsunami olmadan önce bu camiyi inşa edebilmek için zamanında çok mücadele verdik. Ana binasını yapmış ancak minareleri dikememiştik. Tsunami camide önemli hasara neden olsa da büyük emekler sonucunda yapılan caminin yıkılmamasına seviniyoruz." dedi.

Bu caminin bölge halkı için önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Dahlan, "Maddi sıkıntılar içinde toplanan paralarla inşa ettiğimiz bu cami tsunamide hasar görmesine rağmen yıkılmazken çevredeki tüm binalar yıkılmıştı. Cami içinde hasar gören bir bölümü de bilerek yenilemedik. Çünkü o bölümün bize her zaman tsunamiyi hatırlatması ve gelecek nesillere ders olmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "Türklere minnettarız"

Türkiye hükümeti ve Türk Kızılayının yaptığı yardımların asla unutulmayacağını belirten Dahlan, "Tsunamide bölgede meydana gelen yıkımın onarılmasında Türkiye yaptığı yardımlarla Müslüman kardeşliğini gösterdi. Bu yardımlar bölge insanının hafızasından asla silinmeyecek. Türklere her zaman minnettarız." dedi.

Türk Kızılayının tsunami mağdurları için yaptığı "Turki Lampuuk" adındaki Türk Kızılayı Köyü yerleşkesi içinde yer alan Rahmetullah Camisi'nin onarımı da 2005'te yine Kızılay tarafından yapılmıştı.

Hint Okyanusu'nda 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin neden olduğu tsunami Endonezya başta olmak üzere 14 ülkede yıkım ve ölümlere neden olmuş, yaklaşık 230 bin kişi hayatını kaybetmişti. Depremden en fazla etkilenen bölge Açe olmuştu.



