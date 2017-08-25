Acemi erler yemin ediyor

BURSA (AA) - Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te yedek subay adayları, kısa dönem ve acemi erler törenle yemin etti.

Eskişehir'de temel eğitimlerini tamamlayan 368. kısa dönem 47 er, İl Jandarma Alay Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende yeminini etti. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Özdemir Çakacak, burada yaptığı konuşmada, askerlik görevinin bir Türk gencinin hayatındaki en önemli merhalelerden olduğunu bildirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gönüllerinde vatan, millet, namus, mukaddesat ve bayrak aşkıyla Eskişehir'e gelen her bir Mehmetçiğin kendileri için ayrı bir övünç vesilesi olduğunu ifade eden Vali Çakacak, şunları söyledi:

"Askerlik yükümlülüğü, bir Türk gencinin hayatındaki en önemli merhalelerden birisidir. Ne mutlu ki o önemli merhalelerden birisine bugün hep birlikte şahitlik ettik. Sizler bugün unutulmayacak güzellikte bir törenle, dünyanın en eski, disiplinli ve güçlü ordusunun resmen birer neferi oldunuz. Bütün dünya ordularına örnek olmuş, kahramanlığı dillere destan Türk ordusunun bir ferdi olmanın vakarını her zaman koruyacağınızdan şüphemiz yoktur. Cennet vatanımızın dört bir yanından gönüllerinde vatan, millet, namus, mukaddesat ve bayrak aşkı ile ilimize gelen her bir Mehmetçiğimiz bizler için ayrı bir övünç vesilesidir. Onlar, bizlere atalarımızdan emanet olan bu kutsal vatana hizmet etmek için buradalar. Bölünmez bütünlüğümüzü korumak ve gerektiğinde uğrunda kanını, canını vermek için kınalı elleriyle silah tutup, gerekli temel eğitimi aldılar. Ve artık vatan için en kutsal görevleri icra etmeye hazırlar."

- "Sizler artık, tüm dünyanın gıpta ile takip ettiği kahraman ordumuzun bir parçası oldunuz"

Vali Çakacak, yemin eden askerlerin artık, tüm dünyanın gıpta ile takip ettiği kahraman Türk ordusunun bir parçası olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklalimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olarak gördüğü gençliğimizin fertleri olarak cennet vatanımızı ilelebet payidar kılma adına görevinizi büyük bir gurur ve sorumlulukla yerine getireceksiniz. Görevinizi ifa ederken cennet vatanımızı ve yüce milletimizin geleceğini tehdit etmeye cüret edecek iç ve dış düşmanlara gereken en sert cevabı verecek, vatandaşlarımıza karşı ise devletimizin sevgisi, sıcaklığı ve şefkat eli olacaksınız."

Yemin töreninin ardından kısa dönem 47 asker, aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi. Bazı asker yakınlarının gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral İmdat Bahri Biber, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emre Genç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, askeri erkan ve asker yakınları katıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de Bakım Okulu, Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanlığındaki törende, 368. dönem yedek subay adayları ve kısa dönem erlerden oluşan 2 bin asker yemin etti.

Tören, Vali Ersin Yazıcı'nın yemin edecek askerleri selamlaması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaların başına geçen askerler, yemin etti. Birliğe ilk teslim olan er Mehmet Talha da yaş kütüğüne plaket çaktı.

Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutan Vekili Albay Öztürk Korkmaz, yaptığı konuşmada, ailelere kahraman askerleri yetiştirdikleri için teşekkür etti. Birliğe katılan askerlerin kendilerine birer kutsal emanet olduğunu ifade eden Korkmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Değerli misafirlerimiz unutulmayacak bir törene şahitlik ettiniz. Sizlerle birlikte bu törene Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen şanlı al bayrağımız da şahittir. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Kore, Kıbrıs ve terörle mücadele kapsamında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatanımıza feda eden bütün şehitlerimiz de şahittir. Bugün güzel ülkemize özgürce yaşama hakkını bahşeden Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları da şahittir. Silahlı Kuvvetlerimizin saflarına katılan kahraman Mehmetçiklerim, bu yeminle sizler milletimize sadakat ile hizmet etmeyi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava, su, toprak kadar kutsaldır. Komutanınız olarak ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek taşıyacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum."

Resmi geçit ile tamamlanan törenin ardından askerler aileleriyle kucaklaştı.

- Bilecik

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında acemi eğitimlerini tamamlayan 1997/3 tertip erler ve kısa dönemler için yemin töreni düzenlendi.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, vatanın her bir köşesinde görev yaptıklarını aktararak şöyle konuştu:

''Atatürkçü düşünce sistemi ışığında, kanun ve nizamı, aklı ve bilimi, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan kimsenin şüphesi yoktur. Taşıdığınız üniformanın yüce Türk milletinin şerefinin simgesi olduğunu, Jandarma Genel Komutanlığının bir temsilcisi olduğunuzu asla unutmayınız. Bu anlamlı tören ve içtiğiniz ant, bir ömür boyu gururla hatırlayacağınız bir onur nişanıdır. Yaptığınız her işte bunun bilinci içinde olunuz. Bundan sonraki eğitimlerinizde halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin korunması, suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi ve terörle mücadele konularını en iyi şekilde öğrenecek ve gittiğiniz asıl birliklerinizde bu konuların uygulayıcısı olacaksınız.''

Yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla devam eden törende, birliğe ilk katılan, en uzak ilden gelen ve konuşma yapan er ile geçmişte askerliğini 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında yapan ve oğulları aynı yerde vatani görevine devam edenler hediyelerini, Vali Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel ve Belediye Başkanı Selim Yağcı ile protokolün elinden aldı.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosunun marşlar çaldığı tören, acemi erlerin yemin etmesi ve resmi geçitle sona erdi.

Vali Büyükakın, 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan Onur Can Kahraman'ın yemin törenine katılan ağabeyi ve aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da gazi olan Ahmet Kahraman ve ailesiyle bir süre görüştü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde de Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görevli 1997/3 tertip erler, törenle yemin etti.

Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı tören alanında gerçekleştirilen törene, Söğüt Kaymakam Vekili Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez ve Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Erdal Küçük, Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, daire müdürleri ve asker aileleri katıldı.

Küçük, törende yaptığı konuşmada, "Taşıdığımız üniformanın yüce Türk milletinin şerefinin simgesi olduğunu ve yurdumuzun en ücra köşesinde bile bu üniformayla Jandarma Genel Komutanlığının bir temsilcisi olduğunuzu asla unutmayınız." dedi.