Acemi erler yemin etti

SAMSUN (AA) - Tokat, Amasya, Samsun ve Kastamonu'da acemi eğitimlerini tamamlayan askerler törenle yemin etti.

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı General Şükrü Naili Gökberk Kışlası'nda 368. kısa dönem ile 1997/3 tertip bin 355 er ve erbaş için yemin töreni yapıldı.

Törenle ant içen askerlerden dönem birincileri, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Törende torunlarının ve oğlunun vatani görevini yerine getirdiği kışlada daha önce askerliğini yapan dedeler ile babalara da Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut tarafından katılım belgesi verildi.

Törende konuşan Bulut, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en genç Mehmetçiklerine güveninin tam olduğunu söyledi.

Mehmetçiklere hitap eden Bulut, "Silahlı Kuvvetlerimizin saflarına katılan değerli Mehmetçiklerim. Bu yeminle sizler, milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlaka itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus, Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır, elzemdir. Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı. Daha sonra Mehmetçiklerin aileleriyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Çocuk ve eşleri ile anne ve babalarına sarılan Mehmetçiler, gözyaşlarına hakim olamadı.

- Amasya

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende 1997/3 dönem ile 368. kısa dönemlerden oluşan 2 bin er, yemin ederek vatani görevlerinin ilk bölümünü tamamladı.

General Hikmet Akıncı Kışlası'ndaki törende, tugaya ilk katılan ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan askerlere hediye ve teşekkür belgesi verildi. Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur'un konuşmasının ardından program, tören geçişiyle sona erdi.

Ailelerin çocuklarıyla buluşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene, Vali Osman Varol ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir de katıldı.

- Tokat

Tokat 48. Piyade Eğitim Alayı'nda vatani görevlerini yapan 1997/3 tertip acemi erler için düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Alayın tarihçesinin anlatılmasının ardından konuşan Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, "Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdu. Askerlik göreviniz, ileride çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi mirastır. Bu yemin ile sizler, milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz." dedi.

Konuşmanın ardından acemi birliğinde eğitimini tamamlayan bin 500 er ant içti. Daha sonra spor dallarında dereceye giren erlere yetkililer tarafından hediyeler verildi.

Törene Tokat Valisi Ömer Toraman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, yetkililer ve askerlerin aileleri katıldı.

- Kastamonu

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Kışlası'nda düzenlenen törende 368. kısa dönem erler yemin etti.

Törende eğitimde başarılı olan, birliğe ilk katılan erler ve ailelerine Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Saadettin Yıldız, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve İdare Mahkemesi Başkanı Hakan Yumuşak tarafından hediyeler verildi.

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Ergün Cebeci, burada yaptığı konuşmada, vatan görevinin önemli ve kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Ülkenin, vatani görevini yapanların omzunda yükseleceğini dile getiren Cebeci, "İçtiğiniz andı bir an olsun unutmayınız. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek ve bayrağımız kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir." diye konuştu.

Tören geçişinin ardından, askerlerler aileleriyle bir araya gelerek özlem giderdi.