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Acemi erlerden ailelerine "harmandalı" sürprizi

- Söğüt'te yemin törenine katılan acemi erler, ailelerini "harmandalı" oynayarak karşıladı

Acemi erlerden ailelerine

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde yemin törenine katılan acemi erler, ailelerine "harmandalı" oynayarak sürpriz yaptı.

Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görevli 1997/4 tertip erlerin bir bölümü, tören alanına gelen ailelerini "harmandalı" oynayarak karşıladı. Acemi erlerin sürprizini ilgiyle izleyen ailelerin yerlerini almasının ardından törene geçildi.

Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez ve Garnizon Komutanı Jandarma Albay Deniz Özaslan, burada yaptığı konuşmada, yemin töreninin hayırlı olmasını diledi. Ailelere seslenen Özaslan, "Evlatlarınız artık bizim silah arkadaşımız olduğu gibi vatanın birer koruyucusu ve Türk milletinin gurur kaynağıdır." dedi.

Yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla devam edilen törende, birliğe ilk katılan erlere ödülleri verildi.

Jandarma Marşı'nın okunması ve tören geçişiyle sona eren yemin törenine, Söğüt Kaymakam Vekili Cengizhan Ankara ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Davarcı da katıldı.



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Acemi Erler Yemin EttiSöğüt
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