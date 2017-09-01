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"Acemi kasaplar" hastanelerde

- Sivas'ta 283, Niğde'de 45 kişi kurban keserken yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta 283, Niğde'de 45 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı.

Sivas'ta kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Sivas merkezde 95, ilçelerden Şarkışla'da 150, Suşehri'nde 38 olmak üzere bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı yatırmaya çalışırken darbe alan 283 kişi, Numune, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama ile Şarkışla ve Suşehri devlet hastanelerinde tedavi edildi.

Özel araçları veya ambulanslarla hastanelere ulaşan "acemi kasaplar" yoğunluğa neden olurken, yaralıların bazıları ayakta tedavi gördü.

Niğde'de de kurban keserken yaralanan 45 kişi, hastanelerde tedavi edildi.

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Acemi KasaplarHastaneSivasŞarkışla
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