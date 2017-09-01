"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Sakarya'da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

İzmit ilçesinde, bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 15 kişi, Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

Özel araçları veya ambulanslarla hastanelere ulaşan "acemi kasaplar" yoğunluğa neden olurken, yaralıların bazıları ayakta tedavi oldu.

Yaralananlardan Selim Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suadiye'de 30 yıldır kasaplık yaptığını ifade ederek, bu sürede parmağını dahi kesmediğini söyledi.

Kurbanlık keserken elemanın arka cebine koyduğu bıçağın baldırını kestiğini dile getiren Sezgin, baldırına yaklaşık 20 dikiş atıldığını belirtti.

Sezgin, "Acemi eleman kurbanı oldum." diyerek, vatandaşları arka ceplerine bıçak koymamaları konusunda uyardı.

- Bolu

Bolu'da da kesim esnasında çeşitli yerlerinden kesici aletlerle yaralanan 17 vatandaş, ambulans ve özel araçlarla Bolu İzzet Baysal Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve kentteki diğer hastanelerin acil servislerine baş vurdu.

Yaralan 17 kişi, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastane yetkilileri, Kurban Bayramı dolayısıyla kesici alet yaralanmalarının akşam saatlerine kadar devam etmesini beklediklerini söyledi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta da kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 27 "acemi kasap", hastanelere başvurdu.

Zonguldak merkez ile Alaplı, Kozlu, Kilimli, Ereğli, Devrek ve Çaycuma ilçelerinde kurban kesim işleminin başlamasının ardından çeşitli hastanelerin acil servisleri, dikkatsizlik sonucu kendisini yaralayan "acemi kasaplar" ile doldu.

Merkez ve ilçelerde 27 kişinin hastanelere müracaat ettiği kentte, devirdiği kurbanlığını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar ise kurbanlığın tepmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarının yanı sıra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

- Sakarya

Sakarya'da da kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar hastanelik oldu.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine gelen yaralı vatandaşlar, buradaki tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldı.

Ayrıca, hastaneye başvuran bir vatandaşın parmağının koptuğu ve Kocaeli'deki hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Yürümekte güçlük çeken bazı yaralı vatandaşların, hastane personeli tarafından getirilen tekerlekli sandalye yardımıyla servise alındığı görüldü.