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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

- Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te 500'den fazla kişi kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te 500'den fazla kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getirenlerden bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Hastanelere ambulans ve özel araçlarla gelen yaralıların çoğu ayakta tedavi edildi.

Gaziantep'teki çeşitli hastanelere yaralanmaya bağlı olarak yapılan başvuru sayısının 100'ü geçtiği bildirildi. Malatya'daki yaralı sayısının 100, Şanlıurfa'da 70, Adıyaman'da 90, Kilis'te 40 ve Kahramanmaraş'ta ise 100'ü bulduğu öğrenildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaralanan ve İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi edilen Ayşe Çankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanın derisini yüzerken eşine yardım etmek istediğini belirterek "Hayvanın ayağını tutarken bıçak, eşimin elinden kaydı ve beni yaraladı. Allah'a çok şükür ciddi bir şeyim yok." dedi.

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