"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

ORDU (AA) - Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de kurban kesimi sırasında 166 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle el, kol, ayak ve bacaklarından yaralandı.

Hastanelerin acil servislerine başvuran bu kişilerin çoğunluğu ayakta tedavi edildi.

Trabzon'da bıçakla yaralanan ya da kurbanı devirmeye çalışırken darbe alan 15 kişi kentteki hastanelerde tedavi edildi.

Özel araçları veya ambulanslarla hastanelere ulaşan "acemi kasaplar" yoğunluğa neden oldu.

- Ordu

Ordu'da 15 vatandaş kesim esnasında çeşitli yerlerinden kesici aletlerle yaralandı.

Şehrin çeşitli ilçelerinde bayram dolayısıyla kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar hastanelerde tedavi altına alındı. Özel araçları ya da ambulanslarla hastanelere giden acemi kasaplar, yoğunluğa neden olurken, yaralıların çoğunluğu ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

- Rize

Rize'de ise 43 kişi kesik ve hayvan darbeleri sonucu yaralanarak kentteki hastanelere başvurdu.

Hastaneye başvuran bazı vatandaşlara kırık şüphesiyle röntgen çekilirken, yaralı vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kent genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşların, sağlık durumunun iyi olduğu ve ciddi bir yaralanmanın meydana gelmediği belirtildi.

- Giresun

Giresun'da da kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 13 "acemi kasap", hastanelere başvurdu.

Giresun Prof Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde tedavileri yapılan acemi kasaplar bir süre sonra taburcu edildi.

- Bayburt

Bayburt'da da 38 kişi kesik ve hayvan darbeleri sonucu yaralanarak hastanelere başvurdu.

Yaralıların büyük bölümü hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- Artvin

Artvin il genelinde de kurbanlarını kesmek isteyen veya kasaplara yardım etmeye çalışan bazı vatandaşlar, acemiliklerinin kurbanı oldu.

İl genelinde yaralanan 22 kişi hastanelere başvurarak tedavi edildi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de de kurban keserken veya et parçalarken yaralanan 20 kişi, hastanelere başvurdu.

Yaralananlardan 19'u tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bir kişi ameliyata alındı.

Hastaneye gelenler arasında, kurbanlık hayvanların darbeleriyle başları ve bacaklarından yaralanan kişilerin de bulunduğu bildirildi.