Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin, tutuklu 41 askerin yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında oluşturulan binada yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar eski teğmen Şerif Özbay, savunmasını tamamladı.

Özbay, bordo bereli asker olmak için çabaladığını ve 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle bu hayalini ertelediğini, umudunun ise devam ettiğini söyledi.

Bölüğündeki bazı askerlerin 15 Temmuz’dan sonraki hafta terhis olacağını kaydeden Özbay, askerlerin terhis işlemiyle de ilgilendiğini de anlattı.

Bulunduğu kışlada denetleme yapılacağını dile getiren Özbay, "Denetleme kapsamında bölükte liste hazırlandı. Yarbay Fatih Karakaya listenin güncel halini benden istedi. Aynı gün Fatih Yarbay, kışlamıza DAEŞ’in saldırı ihbarı aldıklarını, bu kapsamda ikinci bir emre kadar personelin mesaiyi terk etmemesi gerektiğini emretti. Astlarıma bu emri ilettim. Mesai sonrası Fatih Yarbay, hazır bekletilen askerleri cephaneliğe getirmemi ve mühimmat alacaklarını emretti. Emri yerine getirdim." ifadelerini kullandı.

Terör saldırısı beklentisiyle kışla dışına çıkartıldıklarını savunan Özbay, askeri araçlarla intikal halindeyken kendilerine ateş açıldığını iddia etti.

Şerif Özbay, "Silah sesiyle birlikte araçlar durdu. Yüzbaşı Mehmet Karabekir, araçtan inerek ateş açılan yöne doğru ateş açtı. Ben silah kullanmadım. Kime ateş açıldığını da görmedim. İlerlediğimiz sırada Karabekir Yüzbaşı’ya kime ateş açtığını sordum. O da bana, 'Teröristlere ateş ettim. Bunlar yolu kesen teröristler' karşılığını verdi." diye konuştu.

- Darbeyi yüzbaşıdan öğrenmiş

Yüzbaşı Mehmet Karabekir’in ateş ettiği kişilerin sivil polis olduğunu iddianameden öğrendiğini öne süren Özbay, bir polisin kolundan vurulduğunu ve onu yerde yatarken gördüğünü ifade etti.

Silah kullanmadığını iddia eden Özbay, şöyle devam etti:

"Türk Telekom binasına geldiğimizde yüzbaşının talimatıyla binanın çevre güvenliğini aldık. Bu sırada bir şahıs yanımıza geldi. Bu kişinin muhtar olduğunu sonradan öğrendim. Kendisine terör saldırısı beklendiğini ve güvenlik amacıyla geldiğimizi anlattım. Vatandaşın tepkisi artmaya başlamıştı. Yüzbaşıyı aradım, içinde bulunduğumuz durumu anlattım. O da bana durumun değiştiğini, sıkıyönetim ilan edildiğini ve karşı koyan kim olursa olsun öldürüleceğini söyledi. Bu şekilde darbe girişimini öğrenmiş oldum. Karabekir yüzbaşı, Türk Telekom binası çevresindeki yolu kapatmamı ve gelen araçları geri çevirmemi emretti. Bu emri yerine getirmedim. Yüzbaşı, benim vatandaşlarla konuştuğumu görünce 'İnsanlarla niye konuşuyorsun, kalabalığı dağıt, dağılmazlarsa sık kafalarına gitsin' dedi. Vatandaşı dağıtmak için birkaç el havaya ateş ettim. Amacım kimsenin zarar görmesini engellemekti. Muhtar, yüzbaşıyı sakinleştirmemi söylemişti. Ben de öyle yapmaya çalıştım. Muhtar, yüzbaşıya dönerek 'Bana mı sıkacaksın?' deyince, 'Evet seni de vuracağım' dedi ve göğüs bölgesine hiç tereddüt etmeden ateş etti. Sonra Karabekir yüzbaşı bana dönerek, 'İşte böyle yapacaksın, sıkacaksın' diye bağırdı. Ben muhtarın terörist olmadığını söyleyince, 'Emir bu. Anan da baban da olsa sıkacaksın' dedi. Er Yunus Emre’ye 112’i aramasını söyledim. Muhtarın vurulduğu yeri tarif etmeye çalıştık. 'Acıbadem Türk Telekom binası' deyince ambulansı yönlendirdiler. Muhtarla şehit olmadan 10 dakika boyunca konuşmuştuk. Ona son görevimi yerine getirmek için bedenini ambulansa yüklemek istedim. Doktor, nabzı atmadığı için ölmüş olabileceğini söyledi."

Yüzbaşı Karabekir’in kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, darbe girişimini öğrendikten sonra kaçmaya çalıştığını ileri süren Şerif Özbay, şehit Murat Naiboğlu'nun vurulma anına da şahit olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Muhtar Mete Sertbaş vurulduktan kısa bir süre sonra, Yüzbaşı Karabekir, Murat Naiboğlu’nu da vurdu. Karabekir yüzbaşının gözü dönmüştü. Ona 'Sizin yaptığınızın Sisi'den ne farkı var? Canice insanları öldürüyorsunuz' diye bağırdım. Yüzbaşı bana 'Ben iki kişiyi öldürdüm, şimdi sen öldüreceksin' dedi. Emrin kanunsuz olduğunu ve askerlere bunu uygulattıramayacağını söyledim. Bana, 'Sen vurmazsan ben seni vururum, vuramazsam da idam ettiririm. Babanız da ananız da gelse vuracaksınız' dedi. Bu sözlerinden sonra yüzbaşının beni de vuracağını düşünmüştüm. Muhtemelen yanımdaki askerlerden korkup geri çekildiğini düşündüm."

- "Firar ettim"

"Yaşanan olayları görünce civardaki bir kafenin tuvaletine giderek intihar etmeyi düşündüm" diyen Özbay, kendisinin darbeci olmadığını, bu amaçla hareket etmediğini, ailesiyle telefonla konuşarak intihardan vazgeçtiğini, yoldan geçen bazı vatandaşlardan kıyafet istediğini ve bulunduğu yerden kaçmaya çalıştığını anlattı.

Bir vatandaşın olay yerinde kaçmasına yardımcı olduğunu belirten Özbay, "Darbe girişime katılmamak için firar ettim." dedi.

Tahliye talebinde bulunan Özbay'ın çapraz sorgusu devam ediyor.​