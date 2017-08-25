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Açığa alınan 734 emniyet mensubu görevlerine iade edildi

- Daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 734 emniyet mensubu, Bakanlık oluru ile görevlerine iade edildi

Açığa alınan 734 emniyet mensubu görevlerine iade edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 734 emniyet teşkilatı mensubu, İçişleri Bakanlığı oluru ile görevlerine iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan 693 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 12 emniyet teşkilatı mensubu, kamu görevinden çıkarıldı.

Daha önce Olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan bir emniyet mensubu da kamu görevine iade edildi.

Öte yandan, açıklamada FETÖ/PDY mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 734 emniyet teşkilatı mensubunun, Bakanlık oluru ile görevlerine iade edildiği kaydedildi.

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Emniyet Genel MüdürlüğüGöreve IadeKHKOHAL
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