"Açık hava amfisi" Edirne geleceğin mimarlarını yetiştiriyor

EDİRNE (AA) - Osmanlı mimarisinin başlangıcından sonuna kadar gerçekleşen süreçte ortaya konan köprü, cami, külliye, kervansaray gibi mimarinin eşsiz örneklerini bünyesinde barındıran Edirne, Türkiye'nin dört bir yanından gelen mimarlık fakültesi öğrencilerinin ufkunu açıyor.

Trakya Üniversitesi ve Edirne Valiliği iş birliğinde düzenlenen "Kültür Mirası" konulu "work shop" çalışmasına, 22 ayrı mimarlık fakültesinden 40 öğrenci kabul edildi.

Eğitimde öğrenciler yarım gün teorik, yarım gün uygulamalı olarak Edirne'nin tarihini tanıma imkanı buldu.

İlk olarak Osmanlı'nın Edirne'deki en eski abidevi eserlerinden biri olan Eski Cami'yi gezen öğrenciler, hocaları Yrd. Doç. Dr. Esin Benian'dan caminin mimari özellikleri hakkında bilgi aldı.

Benian, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen mimarlık fakültesi öğrencilerine Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, Makedonya Kulesi, 2. Beyazıt Külliyesi ve Selimiye Camisi'ni gezdirerek, mimari ve tarihi özellikleri hakkında bilgiler vereceklerini söyledi.

Edirne'nin çok önemli tarihi eserlere sahip olduğunu ifade eden Benian, "Öğrencilerimize gezi esnasında ilk önce yapıların tarihçesi ve Osmanlı mimarisi açısından yeri ve önemini, Edirne ve Osmanlı mimarisine katkılarını ve son olarak da mimari özelliklerini anlatıyoruz." dedi.

Proje kapsamında öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra, hocalar eşliğinde alanda yapılacak incelemelerle tarihi eserler hakkında detaylı bilgi edinecek.

Ayrıca "work shop"ta, mimari temsil alternatiflerini ifade eden kartpostal, afiş ve broşür tasarımlarının gerçekleştirileceği atölye çalışması yürütülecek.