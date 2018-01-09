"Açık Kapı Milletin Kapısı" projesi Antalya'da

ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Açık Kapı Milletin Kapısı" projesi kapsamında Antalya'da oluşturulan büroda, vatandaşın talep ve önerileri alınmaya, sorunları da dinlenmeye başlandı.

Bakanlığın 15 ilde pilot uygulama olarak başlattığı proje çerçevesinde, Antalya Valiliğinin Bayındır Mahallesi'ndeki ek binasında büro oluşturuldu.

Vatandaşla üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerin etkin ve hızlı alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan ofiste, talep, öneri ve şikayetler tek noktadan çözüme kavuşturulabilecek.

Vali Münir Karaloğlu, büronun açılışında yaptığı konuşmada, "Açık Kapı Milletin Kapısı" projesinin, İçișleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni bir uygulaması olduğunu söyledi.

Vatandaşın Antalya'da bütün kamu, kurum ve kuruluşlarındaki taleplerini, şikayetlerini ve önerilerini tek noktadan alıp ilgilisine ileteceklerini vurgulayan Karaloğlu, talep süreçlerinin ve sonuçlarının da e-posta veya SMS yoluyla vatandaşa ulaştırılacağını belirtti.

- "43 kurumda irtibat görevlisi"

Münir Karaloğlu, uygulamanın vatandaşın kapı kapı gezmesini engelleyen bir çalışma olduğunu vurgulayarak, çalışma sayesinde vatandaşa kamu hizmetinin daha hızlı ulaştırılacağını anlattı.

"Vatandaşın gereksiz yere kurumlarda dolaşmasını ve zaman kaybını engelleyecek, daha hızlı kamu hizmeti sunacak. Zaman konusunda vatandaşımıza ve kamu kurumlarımıza ciddi katkı sağlayacak." diyen Karaloğlu, Ankara ve İstanbul'da eğitim alan elemanların büroda talepleri alacağını kaydetti.

Çalışma için yeni yazılımlar hazırlandığını bildiren Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Açık Kapı'nın, emniyetten milli eğitime, tarımdan tapuya 43 ayrı kurumda irtibat görevlileri var. Hem taleplerini ve şikayetlerini ilgili kurumlara iletebilecek hem de hızlı şekilde sonuçlandırabilecek. Kamu hizmetlerini hızlandırmak, vatandaşa zaman kazandırmak, vatandaşın yaşam kalitesini yukarıya çekerek memnuniyeti artırmak için önemli. Artık kapı kapı gezmeye gerek yok, milletin kapısı açık kapı. Bu sistemin istatistiklerini de tutacağız. Vatandaş en çok hangi kurumdan neyi talep ediyor bunları göreceğiz ve kamu kurumlarını planlarken bunlar önemli avantajlar sağlayacak."