Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat Ordulu Sinan Tiryaki dünya Zonguldak Limanı Can Topsakal
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

"Açık Kapı Milletin Kapısı" projesi Antalya'da

- İçişleri Bakanlığının uygulamaya koyduğu proje kapsamında, vatandaşın kapı kapı dolaşmadan tek merkezden talep, öneri ve sorunlarını iletebilecekleri "Açık Kapı Milletin Kapısı" bürosu oluşturuldu - Vali Karaloğlu: "Zaman konusunda vatandaşımıza ve kamu kurumlarımıza ciddi katkı sağlayacak"

ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Açık Kapı Milletin Kapısı" projesi kapsamında Antalya'da oluşturulan büroda, vatandaşın talep ve önerileri alınmaya, sorunları da dinlenmeye başlandı.

Bakanlığın 15 ilde pilot uygulama olarak başlattığı proje çerçevesinde, Antalya Valiliğinin Bayındır Mahallesi'ndeki ek binasında büro oluşturuldu.

Vatandaşla üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerin etkin ve hızlı alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan ofiste, talep, öneri ve şikayetler tek noktadan çözüme kavuşturulabilecek.

Vali Münir Karaloğlu, büronun açılışında yaptığı konuşmada, "Açık Kapı Milletin Kapısı" projesinin, İçișleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni bir uygulaması olduğunu söyledi.

Vatandaşın Antalya'da bütün kamu, kurum ve kuruluşlarındaki taleplerini, şikayetlerini ve önerilerini tek noktadan alıp ilgilisine ileteceklerini vurgulayan Karaloğlu, talep süreçlerinin ve sonuçlarının da e-posta veya SMS yoluyla vatandaşa ulaştırılacağını belirtti.

- "43 kurumda irtibat görevlisi"

Münir Karaloğlu, uygulamanın vatandaşın kapı kapı gezmesini engelleyen bir çalışma olduğunu vurgulayarak, çalışma sayesinde vatandaşa kamu hizmetinin daha hızlı ulaştırılacağını anlattı.

"Vatandaşın gereksiz yere kurumlarda dolaşmasını ve zaman kaybını engelleyecek, daha hızlı kamu hizmeti sunacak. Zaman konusunda vatandaşımıza ve kamu kurumlarımıza ciddi katkı sağlayacak." diyen Karaloğlu, Ankara ve İstanbul'da eğitim alan elemanların büroda talepleri alacağını kaydetti.

Çalışma için yeni yazılımlar hazırlandığını bildiren Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Açık Kapı'nın, emniyetten milli eğitime, tarımdan tapuya 43 ayrı kurumda irtibat görevlileri var. Hem taleplerini ve şikayetlerini ilgili kurumlara iletebilecek hem de hızlı şekilde sonuçlandırabilecek. Kamu hizmetlerini hızlandırmak, vatandaşa zaman kazandırmak, vatandaşın yaşam kalitesini yukarıya çekerek memnuniyeti artırmak için önemli. Artık kapı kapı gezmeye gerek yok, milletin kapısı açık kapı. Bu sistemin istatistiklerini de tutacağız. Vatandaş en çok hangi kurumdan neyi talep ediyor bunları göreceğiz ve kamu kurumlarını planlarken bunlar önemli avantajlar sağlayacak."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Açık KapıAntalya ValiliğiMilletin KapısıMünir Karaloğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5