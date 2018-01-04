"Açık Kapı Milletin Kapısı" projesi Kocaeli'de hizmete girdi

KOCAELİ (AA) - İçişleri Bakanlığı'nın vatandaş odaklı hizmetlerinden biri olan "Açık Kapı Milletin Kapısı" projesi Kocaeli'de uygulanmaya başlandı.

Projenin hayata geçirileceği pilot illerden Kocaeli'de Valilik binasında oluşturulan büroya vatandaşlar talep, öneri ve sorunlarını iletebilecek.

Vali Hüseyin Aksoy, büro açılışında yaptığı konuşmada, 26 Aralık 2017'den itibaren Valilik olarak "Açık Kapı" hizmetlerini sunmaya başladıklarını belirterek, burada görev yapanlar ve ilgili vali yardımcısının hizmet içi eğitime katıldığını söyledi.

Alınacak müracaatların ilgili kurumlara yönlendireceğini ifade eden Aksoy, "Buradaki temel amacımız, vatandaşa sunulan hizmetlerin etkin ve süratli bir şekilde sonuçlandırılması, onlardan gelen taleplerin hangi noktada, nasıl oluştuğu noktasında istatistiksel veriler oluşturma ve vatandaşa sunulan hizmet anlayışında oluşturulacak politikalara altlık yaratma anlamında bu çalışmalardan da istifade edeceğiz. Kocaeli'de ilgili kurumlarımızda 120 irtibat görevlisi görevlendirildi ve bu irtibat görevlileri buradan kendilerini yönlendiren iş ve işlemleri takip edecekler." şeklinde konuştu.

- "Hizmetler üst noktaya çıkacak"

Aksoy, vatandaşın taleplerini en hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin en üst noktaya taşınmasını amaçladıklarını anlatarak, vatandaşların doğrudan ve elektronik sistem üzerinden başvurma imkanı bulunduğunu kaydetti.

Vatandaşların başvuruları ilgili birimlere yönlendirilmek suretiyle alınacağını ve sonrasında taleplerin karşılanacağını aktaran Aksoy, "Bu hizmet modeliyle Kocaeli'deki vatandaşlarımıza Valilik olarak sunacağımız hizmetlerimizi bir üst noktaya taşımış olacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Aksoy, projede görev yapacak personelle fotoğraf çektirdi.