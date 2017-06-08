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Açıköğretim kitapları satışta

- AÜ Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerine ait 20 farklı kategorideki kitapların satışı, Açıköğretim Kitap Satış Bürosu'ndan gerçekleştirilecek - Rektör Prof. Dr. Gündoğan: - "Açıköğretim Kitap Satış Bürosu, açıköğretim kitaplarının online satışının yanında doğrudan satışını da gerçekleştireceğimiz bir merkezimiz olacak"

Açıköğretim kitapları satışta

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerine ait 20 farklı kategorideki kitapların satışı, online ve Açıköğretim Kitap Satış Bürosundan gerçekleştirilecek.

AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki rektörlük binasının altındaki kitap satışı bürosunun açılışına, Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı katıldı.

Gündoğan, buradaki konuşmasında, Açıköğretim Kitap Satış Bürosu'nun estetik bir tasarımla yapıldığını kaydetti. Açıköğretim kitaplarının nereden temin edileceği konusunda çok soru aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Gündoğan, şunları bildirdi:

"Online satış işlemi zaten gerçekleştiriliyordu ama öğrenciler bu kitapları doğrudan eline alıp inceleme fırsatı bulamıyordu. Burası, aslında insanlara bu fırsatı da tanımış olacak. İsteyen, kitapları istedikleri gibi inceleme şansı sunacak. Bundan dolayı 'Açıköğretim Kitabevi' de diyebiliriz aslında. Bu anlamda açıköğretim kitaplarının online satışının yanında doğrudan satışını da gerçekleştireceğimiz bir merkezimiz olacak. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada çalışacak arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum."

Açıköğretim Fakültesi Kitap Sistemi'nden Sorumlu Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat Akyıldız ise büroda 20 farklı kategoride toplam 746 kitap bulunduğunu belirterek, kafe formatında hizmet verecek büroya gelenlerin kitapları incelerken ya da beklerken çay ve kahvelerini yudumlayabileceklerini kaydetti.


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AçıköğretimAnadolu ÜniversitesiEskişehirKitapSatış
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