Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç Ümit Güler balistik füze denemesi MOSHE ALUL Ömer Özgür Çetinoğlu
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

Acil çağrıda tek numara, asılsız ihbarları azalttı

- Manisa'da, geçen yıla kadar 112'ye gelen her 100 acil çağrıdan ancak 5'inin gerçek çıkması üzerine itfaiye ve ambulans çağrılarının tek numarada toplanması, asılsız ihbar sayısını düşürdü - Manisa AFAD Müdürü Şen: - "Sistemde arayan kişinin numarası ve yeri ekrana çıkıyor. Asılsız ihbar yapanlara cezai işlem uygulamasına başlıyoruz"

Acil çağrıda tek numara, asılsız ihbarları azalttı

MANİSA (AA - Manisa'da ambulans ve itfaiye ihbar hatlarının "112" altında toplanması sonrası asılsız ihbar sayısında önemli gerileme oldu.

Yeni sistemde arayan kişinin numarası ve yerinin tespit edilebildiğine dikkat çeken yetkililer, asılsız ihbara cezai işlem uygulanmaya başlanacağına dikkati çekiyor.

Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Bekir Şen, ülke genelinde acil çağrı numaralarının tek numarada toplanması sistemine geçilmesi çalışmalarında Manisa'nın pilot illerden birisi olduğunu belirterek, 1 Ağustos 2016'dan bu yana etaplar halinde üç kurumun tek numarada birleştiğini kaydetti.

Vatandaşın ambulans, itfaiye ve AFAD ile ilgili tüm ihbarlarını 112'yi tuşlayarak verebildiğini, çağrıyı karşılayan ekibin ihbarın niteliğine göre ilgili birime yönlendirdiğini ifade eden Şen, bu sayede toplam ihbar sayısının azaldığını, kurumlar arasında koordinasyonun tek noktadan sağlanabildiğini ve asılsız ihbar sayısının da azaldığını vurguladı.

Manisa'da uygulama öncesini kapsayan 2015 Haziran-Aralık döneminde 112'ye toplam 1 milyon 56 bin çağrı geldiğini, sistemin faaliyete geçmesi sonrası geçen yılın son 6 ayında bu sayının 838 bine düştüğünü aktaran Şen, şöyle konuştu:

"Uygulama öncesi, 2015 yılı ikinci yarısında 112'ye gelen her 100 çağrının ancak 5'i gerçek ihbar çıkıyordu. Yani 1 milyonu aşkın çağrıdan ancak 56 bini gerçekti. 2016 yılında ise gerçek ihbar oranı yüzde 15'e çıktı. Yılın son 6 ayında gelen 838 bin çağrıdan 121 bini gerçek çıktı. Asılsız ihbar sayısında düşüş olmasına rağmen bu sorunun azaltılması için çalışmalarımız sürüyor.

Sistemde arayan kişinin numarası ve yeri ekrana çıkıyor. Sabit telefondan arıyorsa nokta adres çıkıyor. GSM operatöründen arıyorsa çok az bir yanılma payı ile yerini tespit edebiliyoruz, konuşma kesildiğinde de ulaşabiliyoruz. Bu yıl asılsız ihbar yapanlara yönelik Kabahatlar Kanunu'na göre cezai işlem uygulamasına başlanacak."

- Asılsız ihbarlar mercek altında

Asılsız ihbarlarla ilgili 17 ilçede veri tabanı çıkarıldığını, birden fazla asılsız ihbar yapılan numaraların mercek altına alındığını kaydeden Şen, asılsız ihbarların önemli bölümünün çocuk ve gençler tarafından yapıldığını, ebeveynleri bu konuya karşı hassas olmaya çağırdıklarını dile getirdi.

Şen, polis, jandarma ve orman yangın ihbar hatlarının da etaplar halinde sisteme dahil edilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
112Asılsız IhbarManisaManisa 112Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.