Acılarını kurslarda unutmaya çalışıyorlar

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve geçici barınma merkezlerinde yaşamlarını sürdüren Suriyeli kadınlar, açılan kurslar sayesinde hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri el işi ürünleri satıp, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde kalan ve yaşadıkları acıları unutmaya çalışan Suriyeli kadınlar, burada kendileri için açılan halı kilim dokuma, gelinlik abiye kıyafet süsleme, kuaförlük, resim, mozaik ve müzik kurslarıyla hayata tutunma mücadelesi veriyor.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyaya örnek olacak şekilde dizayn edilmiş olan geçici barınma merkezindeki 2 bin 56 konteynerde kalan yaklaşık 8 bin 500 Suriyelinin eğitim ve sağlıktan sosyal aktiviteye kadar her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Uygur, barınma merkezinde kalan özellikle kadınların bir meslek edinmeleri için çeşitli projeler hazırlayarak uygulamaya koyduklarını belirtti.

Suriyeli kadınların kurslar sayesinde hem vakitlerini iyi geçirdiklerini hem de ev ekonomilerine katkı sağladıklarını ifade eden Uygur, şöyle devam etti:

"Burada kadınların hem bir şeyler öğrenmelerini hem de evlerine ekmek götürmelerinin gayreti içerisindeyiz. Gelinlik ve abiye süsleme kursuna katılan kadınlarımız özel tasarımlar hazırlayarak İstanbul'daki moda evlerine gönderiyorlar. Yaptıkları ürünleri parça başı satarak evlerine ekmek götürüyorlar. Yakın zamanda kampımıza bitişik bir alanda sera kuracağız. Bu serada da kampta yaşayan kadınların çalışarak para kazanmalarını arzu ediyoruz. Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan 7'sinden 70'ine bütün Suriyeli kardeşlerimizin yüzünde mutluluğu görebiliyoruz. Fakat hepsinin isteği bir an öce bu savaşın bitmesi."

Uygur, ilçede barınma merkezleri dışında farklı mahallelerde yaşayan 12 bin Suriyeliye de Türk Kızılayı aracılığıyla maddi ve manevi destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Kurs usta öğreticisi Semra Canıtez de hafta içi her gün günde 6 saat süren kurslara katılan 250 civarındaki kadının çok yetenekli ve istekli olduğunu anlatarak, "Kadınlarımız bu işi daha önce yapmamışlar. Burada kısa sürede öğrendiler. Hepsi çok başarılı." dedi.

Gelinlik abiye süsleme kursunda usta öğretici Serpil Güven, anlaştıkları firmaların talepleri doğrultusunda kursiyerlerin gelinlik ve abiyeleri işleyerek şirketlere gönderdiklerini ve para kazanma fırsatı yakaladıklarını kaydetti.



Kursiyer Hasibe Hajhasan da 5 yıl önce Suriye'nin İdlib kentinden ailesiyle Türkiye'ye sığındıktan sonra barınma merkezine yerleştirildiklerini belirtti.

Kursa 8 aydır devam ettiğini ve kısa zamanda dokuma öğrendiğini ifade eden Hajhasan, yaptığı ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kursiyer Hatice Hicazi de yaklaşık 1 yıldır katıldığı kursta yaptığı gelinlik ve abiye süslemelerini İstanbul'a gönderdiklerini ve bu şekilde ayda 200 lira kazandığını söyledi.

Hicazi, kursların adeta hayata tutunmalarını sağladığını anlatarak, işle uğraşırken yaşadıkları acıları bir nebze de olsa unutma imkanı bulduklarını sözlerine ekledi.

