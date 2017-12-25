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Açılmayan doktora programı için ödediği harç iade edildi

- Üniversitede başvurduğu doktora programı, yeterli kontenjan oluşmadığı gerekçesiyle açılmayan kişiye, ödediği 16 bin liralık harç ücreti, KDK'nin görüşmeleri sonrası geri verildi

Açılmayan doktora programı için ödediği harç iade edildi

ANKARA (AA) - Başvurduğu üniversitede doktora programı, yeterli kontenjan oluşmadığı gerekçesiyle açılmayan kişiye, ödediği 16 bin liralık harç ücreti, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) görüşmeleri sonrası iade edildi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında 17 bin şikayet başvurusu alan kurum, vatandaşların kamu idareleriyle sıkıntılarını çözmeye devam ediyor.

Bir üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2016-2017 bahar yarıyılında Türkçe uluslararası ilişkiler bölümünde doktora öğrencisi olmak için müracaat eden başvurucu, yeterli kontenjan oluşmadığından programın açılmadığını öğrendi.

Enstitü müdürünün, kayıt dondurmasını ve bir sonraki dönem programın açılacağını söylediğini aktaran başvurucu, belirtilen süre sonrası rektörlüğün kararıyla Türkçe programın açılmayacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine üniversiteden ayrılmak istediğini ve ödediği harcın tarafına iadesini talep eden başvurucu, üniversitenin bu talebini reddettiğini bildirdi. Başvurucu, ödediği harcın iadesi için talepte bulundu.

Başvuruyu haklı bulan KDK, ilgili üniversite yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda, başvurucudan alınan harç ücreti iade edildi.

Üniversite, öğrenciden alınan 16 bin 92 liralık harç ücretinin başvurucuya iade edildiğini KDK’ye bildirdi.

Başvurucu, çok kısa süre içinde üniversitenin kendisine parasını geri ödediğini belirterek, Kamu Denetçiliği Kurumuna teşekkürlerini iletti.

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Kamu Denetçiliği KurumuKDK
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