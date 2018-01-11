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Açlık grevindeki Filistinli tutuklu hastaneye kaldırıldı

İsrail'in "idari tutukluluk" siyasetini protesto etmek için 19 gündür açlık grevinde bulunan 61 yaşındaki Filistinli tutuklu er-Rucub'un sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Açlık grevindeki Filistinli tutuklu hastaneye kaldırıldı

RAMALLAH (AA) - İsrail'in "idari tutukluluk" siyasetini protesto etmek için 19 gündür açlık grevinde bulunan 61 yaşındaki Filistinli tutuklu Rızık er-Rucub'un sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Filistinli tutuklunun akrabalarından Ali er-Rucub, "idari tutukluluk halinin devam etmesi ve Sudan'a gönderilmekle tehdit edilmesi üzerine 19 gün önce açlık grevine başlayan Rucub'un sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle Er-Ramle Hapishanesi Hastanesi'ne kaldırıldığını" söyledi.

Rucub'un farklı zamanlarda olmak üzere toplam 23 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdiğini aktaran Ali, bunun 10 yılının idari tutukluluk hali olduğunu ifade etti.

İsrail yönetimi, 29 aylık idari tutukluluğunun ardından serbest bıraktığı 61 yaşındaki Rızık er-Rucub'u bir hafta aradan sonra 6 Aralık 2017'de yeniden tutuklamıştı.

İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Muhabir: Gülşen Topçu

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