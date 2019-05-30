Actus Portföy Yönetimi ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en büyük iki bağımsız ve yerli sermayeye sahip portföy yönetim şirketleri Global Yatırım Holding iştiraki Actus Portföy Yönetimi ile İstanbul Portföy birleşiyor.

Global Yatırım Holding'den yapılan açıklamaya göre, sermaye piyasalarında 30 yıllık deneyime sahip Global Yatırım Holding’in iştiraki Actus Portföy Yönetimi AŞ ile yönettiği 2,3 milyar TL ile portföy büyüklüğü bakımından Türkiye’nin en büyük yerli ve bağımsız portföy yönetim şirketi olan İstanbul Portföy Yönetimi AŞ imzalanan anlaşma çerçevesinde birleşme kararı aldı.

Actus’un 828,3 milyon TL’lik portföy büyüklüğü dikkate alındığında Türkiye’nin en büyük iki bağımsız ve yerli sermayeye sahip portföy yönetim şirketinin birleşmesiyle 3 milyar TL’yi aşan büyüklükle alanında Türkiye’nin en büyük şirketi doğmuş olacak. Actus’un mevcut kurumsal yatırımcı tabanı ve alternatif varlık sınıflarındaki pazar lideri konumu ile İstanbul Portföy’ün yabancı ülke varlık fonu dahil geniş yatırımcı tabanının bir araya gelmesi sonucunda aynı zamanda Türkiye’nin en kapsamlı varlık yönetimi platformu ortaya çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, şunları kaydetti:

“Sermaye piyasalarında aracılık faaliyetleri ile 1990’da yola çıkmamızdan bu yana her zaman uluslararası sermaye piyasaları ile ülkemiz arasında bir köprü görevi gördük. 2017’de büyük çaplı küresel stratejik yatırımcıları barındıran bir varlık yönetim şirketi olan Londra merkezli Centricus ile stratejik ortaklığa gittiğimizde koyduğumuz hedeflerden biri de Türkiye’nin banka dışında en büyük portföy yönetim şirketini yaratmaktı. Hedefimizi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum.”

Centricus Kurucu Ortağı Dalınç Arıburnu, Türkiye’nin önde gelen iki portföy yönetim şirketinin birleşmesinin Global Yatırım Holding’in portföy yönetimini büyütme stratejisi çerçevesinde başarıyla atılmış ilk adım olduğuna dikkati çekti.

Arıburnu, “2017’de stratejik ortaklığa gitmemizden bu yana olduğu gibi, stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek ve kuvvetli sonuçlar almak için Global Yatırım Holding ile iştiraklerini desteklemeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.





- Birleşme sonrası





Birleşme sonrasında Actus Portföy Yönetimi’nin yüzde 90,1 hissedarı Global Yatırım Holding ile yüzde 9,9 hissedarı Polsan yeni yapıda yüzde 33,25 pay sahibi olacak. Global Yatırım Holding’in ise ayrıca şirketin yüzde 40 hissesini almak üzere opsiyonu bulunacak.

Actus Portföy Yönetimi Genel Müdürü Barış Hocaoğlu ise “Global Yatırım Holding’in Centricus ortaklığı sonrasında belirlenen portföy yönetimindeki büyüme stratejisi çerçevesinde atılan ilk adım olan birleşme işlemi sonrasında özellikle her iki kuruluşun bugüne kadar farklı alanlarda oluşturduğu bilgi birikiminin yaratacağı sinerji, Global Yatırım Holding ve ortağı Centricus’un kurumsal desteği ile birlikte yepyeni bir boyuta taşınacak. Global Yatırım Holding, birleşme sonrası oluşacak şirketteki çoğunluk hisselerin satın alınması opsiyonun kullanılması da dahil olmak üzere sektörde yeni birleşme, satın alma ve stratejik iş birlikleri ile sektördeki varlığını güçlendirmeyi planlıyor.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ozaner, anlaşma üzerine yaptığı değerlendirmede birleşmenin portföy yönetim sektörünün gelişimi için bir katalizör olacağını bildirerek, “2012’de şirketi devraldığımızdan bu yana düzenli büyüme kaydettik. Her yıl tatminkar mali sonuçlar elde ederek, finans sektörüne tam bağımsız portföy yönetim şirketlerinin değerini gösterdik.” ifadelerini kullandı.