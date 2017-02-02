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Adalet Bakan Yardımcısı Uçar: Cezaevlerimizde üretimde akla gelebilecek ne varsa onlar üretiliyor

Adalet Bakan Yardımcısı Uçar, "Cezaevlerimizde ekonomik olarak üretimde akla gelebilecek ne varsa onlar üretiliyor." dedi.

Adalet Bakan Yardımcısı Uçar: Cezaevlerimizde üretimde akla gelebilecek ne varsa onlar üretiliyor

DENİZLİ (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, "Cezaevlerimizde ekonomik olarak üretimde akla gelebilecek ne varsa onlar üretiliyor." dedi.

Uçar, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitim Evi'ni ziyaret etti. Cezaevi hakkında bilgi alan Uçar, tekstil ve dokuma atölyelerini gezdi, burada üretilen ürünleri inceledi.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki dört kadın açık cezaevinden en büyüğünün Bozkurt'ta bulunduğunu belirtti.

"Cezaevlerimizde ekonomik olarak üretimde akla gelebilecek ne varsa onlar üretiliyor." diyen Uçar, şöyle devam etti:

"Bazı yerlerde orta ölçekli, bazı yerlerde küçük, bazı yerlerde büyük olmak üzere üretim yapılıyor. Açık cezaevlerimizde 40 bine yakın hükümlü vatandaşımız bu üretime bir şekilde katkıda bulunuyor. Bir şekilde suç işlemiş, cezaevine düşmüş vatandaşlarımızın, erkek ya da kadın olsun, topluma, ailesine faydalı olabilecek şekilde bir meslek sahibi olarak çıkmasını arzu ediyoruz. Çok ciddi olumlu neticeler aldık. Bu anlamda dünyada parmakla gösterilen bir sistemimiz var. Değişik illerde fuarlarımız oluyor. Ziyarete gelen vatandaşlarımız şaşırıyor, 'hakikaten biz bunları bilmiyorduk' diye. İnşallah bu yıl Denizli'de de bu fuarı açacağız, bu konuda bir çalışmamız var."

Muhabir: Mustafa Dermencioğlu

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