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Adalet Bakanı Bozdağ: Esed'in kimyasal silah kullandığı tespit edildi

Adalet Bakanı Bozdağ, "İdlib'den getirilmiş 3 ceset üzerinde yapılan otopsi sonucu Esed'in kimyasal silah kullandığı tespit edilmiş durumda." dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ: Esed'in kimyasal silah kullandığı tespit edildi

KIRIKKALE (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suriye'nin İdlib kentinden Adana'ya getirilen 3 cesede yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Bozdağ, Kırıkkale'de gazetecilere yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının yapıldığı Suriye'nin İdlib kentinden Adana'ya getirilen cesetlerle ilgili otopsinin tamamlandığını belirtti.

"Esed'in kimyasal silah kullandığı tespit edildi"

Otopside kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiğini vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi:

"Adana'da, İdlib'ten getirilmiş olan 3 ceset üzerinde otopsi yapıldı. Otopsiye, Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcileri ve adli tıp uzmanları katıldılar. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi. Adli tıp raporu, bunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Şu anda hem Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri hem de Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerinin olduğu bir çalışmayla bu otopsi tamamlanmış durumda. Esed'in kimyasal silah kullandığı, bu bilimsel incelemeyle de tespit edilmiş durumda."

Muhabir: Zekeriya Karadavut, Fatih Gökmen

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